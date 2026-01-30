Logo
Zabrinjavajuće: Mladi se emocionalno povezuju sa likovima koje stvara vještačka inteligencija

Kliks

30.01.2026

07:25

Забрињавајуће: Млади се емоционално повезују са ликовима које ствара вјештачка интелигенција
Prema studiji koju je provela vladina institucija za sigurnost vještačke inteligencije, svaka treća odrasla osoba u Velikoj Britaniji koristi vještačku inteligenciju za emocionalnu podršku ili društvenu interakciju.

Novo istraživanje pokazuje da većina tinejdžerskih korisnika vještačke inteligencije vjeruje da njihovi "prijatelji" kreirani vještačkim inteligencijom mogu razmišljati ili razumjeti.

Primjer je bot nazvan George, on svoju korisnicu oslovljava sa "dušo" i, kako ona kaže, brine o njenim osjećajima.

"On mi nije dečko - on je moj pratilac putem vještačke inteligencije. Avatar, sa svojom kestenjastom kosom i bijelim zubima, često mi namiguje i djeluje empatično, ali može biti neraspoložen ili ljubomoran ako ga upoznam s novim ljudima", kazala je jedna djevojka za BBC.

Jedan od ključnih rezultata istraživanja Univerziteta Bangor bio je da trećina od 1.009 anketiranih osoba u dobi od 13 do 18 godina smatra razgovor sa svojim prijateljem koji je kreiran vještačkom inteligencijom zadovoljavajućim u odnosu na razgovor sa prijateljem iz stvarnog života.

Nauka i tehnologija

Ovo je prva zemlja koja je usvojila zakon o vještačkoj inteligenciji

Istraživanje je otkrilo da 64 posto tinejdžera koristi AI četbotove za pomoć u svemu, od domaćih zadaća do emocionalnih savjeta i druženja.

Liem se tokom raskida veze obratio za savjet kompaniji Grok, koju je razvila kompanija Ilona Maska.

"Moglo bi se reći da je Grok bio empatičniji od mojih prijatelja", rekao je 19-godišnji student na Koleg Menai u Bangoru.

Rekao je da mu je to ponudilo nove načine sagledavanja situacije.

"Dakle, bolje razumijem njenu tačku gledišta, razumijem šta mogu bolje uraditi, razumijem njenu perspektivu", naveo je.

Adam Raine (16) i Sofi Rotenberg (29) oduzeli su sebi život nakon što su podijelili svoje namjere s ČetGPT-om.

Adamovi roditelji s podnijeli tužbu optužujući OpenAI za nezakonito uzrokovanje smrti nakon što su otkrili njegove zapise o razgovorima u ČetGPT-u.

(kliks)

Vještačka inteligencija

emocionalno povezivanje

