Logo
Large banner

Meta pravi zaokret: Šta planiraju?

25.01.2026

16:18

Komentari:

0
Мета прави заокрет: Шта планирају?
Foto: Tanjug/AP

Mark Zakerberg mjesecima najavljuje da se povlači od open-source AI modela, ali najnoviji pravac Mete u oblasti AI tek sad počinje da dobija jasan oblik.

Meta navodno radi na novom modelu, poznatom unutar Mete kao "Avocado", koji bi mogao označiti veliki prelaz sa njihovog prethodnog open-source pristupa razvoju AI.

I CNBC i Bloomberg su izvijestili o planovima Mete u vezi sa "Avocado" modelom, pri čemu oba medija navode da bi model "mogao biti zatvorenog, a ne otvorenog koda".

Na "Avocado", koji bi trebalo da izađe negd‌je tokom 2026. godine, radi se unutar "TBD", manje grupe u okviru Meta AI Superintelligence Labs, koju vodi direktor za AI Aleksandar Vang, koji navodno favorizuje zatvorene modele, prenosi B92.

Nije jasno šta bi "Avocado" mogao da znači za Llama model. Ranije ove godine, Zakerberg je izjavio da očekuje da će Meta "nastaviti da bude lider" u open-source domenu, ali da "neće objaviti kao otvoren kod sve što rade".

Takođe je naveo zabrinutost zbog bezbjednosti u vezi sa superinteligencijom. Kako primećuju i CNBC i Bloomberg, Metin prelaz je takođe bio podstaknut problemima oko objavljivanja Llame 4.

Model Llama 4 "Behemoth" kasni mjesecima;

The New York Times je ranije ove godine izvijestio da su Vang i drugi rukovodioci "razgovarali o potpunom odustajanju" od njega. Pored toga, programeri su navodno bili nezadovoljni Llama 4 modelima koji su dostupni.

Bilo je i drugih potresa unutar AI grupa u Meti, dok je Zakerberg potrošio milijarde dolara na izgradnju tima posvećenog superinteligenciji. Takođe, veteran Mete i glavni naučnik za AI Jan Lekun, koji je bio zagovornik open-source pristupa i skeptičan prema velikim jezičkim modelima (LLM), nedavno je najavio odlazak iz kompanije.

Podijeli:

Tagovi:

Mark Zakerberg

Meta

Vještačka inteligencija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Закерберг: Смартфон ће бити замјењен паметним наочарима

Nauka i tehnologija

Zakerberg: Smartfon će biti zamjenjen pametnim naočarima

3 sedm

0
Ево шта ће ускоро замијенити мобилне телефоне

Nauka i tehnologija

Evo šta će uskoro zamijeniti mobilne telefone

2 mj

0
Закерберг: Мобилни телефони више неће постојати, долази нова играчка

Nauka i tehnologija

Zakerberg: Mobilni telefoni više neće postojati, dolazi nova igračka

2 mj

0
Закерберг пред судом: Мета преузимала порно филмове за тренирање вјештачке интелигенције?

Nauka i tehnologija

Zakerberg pred sudom: Meta preuzimala porno filmove za treniranje vještačke inteligencije?

2 mj

0

Više iz rubrike

Зашто људи који хрчу не пробуде себе - Одговор је у начину функционисања мозга

Nauka i tehnologija

Zašto ljudi koji hrču ne probude sebe - Odgovor je u načinu funkcionisanja mozga

1 d

0
Да ли постоји „тамни кисеоник“ на океанском дну и зашто?

Nauka i tehnologija

Da li postoji „tamni kiseonik“ na okeanskom dnu i zašto?

1 d

0
Откривена мистерија првих џинова на копну

Nauka i tehnologija

Otkrivena misterija prvih džinova na kopnu

2 d

0
Потпуно нестала највећа група сунчевих пјега

Nauka i tehnologija

Potpuno nestala najveća grupa sunčevih pjega

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

15

UŽIVO Srbija u finalu bez jednog od najboljih, počeo meč

20

07

Igokea pružila sjajan otpor, Partizan ipak došao do pobjede

20

00

Prepoloviće carine? "Majka svih sporazuma" nadohvat ruke

19

45

Snijeg možda Jokića ostavi u trci za MVP? Odgođena utakmica

19

39

Podaci Poreske: Najveća isplaćena mjesečna plata gotovo 300.000 evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner