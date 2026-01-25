Meta pravi zaokret: Šta planiraju?

Mark Zakerberg mjesecima najavljuje da se povlači od open-source AI modela, ali najnoviji pravac Mete u oblasti AI tek sad počinje da dobija jasan oblik.

Meta navodno radi na novom modelu, poznatom unutar Mete kao "Avocado", koji bi mogao označiti veliki prelaz sa njihovog prethodnog open-source pristupa razvoju AI.

I CNBC i Bloomberg su izvijestili o planovima Mete u vezi sa "Avocado" modelom, pri čemu oba medija navode da bi model "mogao biti zatvorenog, a ne otvorenog koda".

Na "Avocado", koji bi trebalo da izađe negd‌je tokom 2026. godine, radi se unutar "TBD", manje grupe u okviru Meta AI Superintelligence Labs, koju vodi direktor za AI Aleksandar Vang, koji navodno favorizuje zatvorene modele, prenosi B92.

Nije jasno šta bi "Avocado" mogao da znači za Llama model. Ranije ove godine, Zakerberg je izjavio da očekuje da će Meta "nastaviti da bude lider" u open-source domenu, ali da "neće objaviti kao otvoren kod sve što rade".

Takođe je naveo zabrinutost zbog bezbjednosti u vezi sa superinteligencijom. Kako primećuju i CNBC i Bloomberg, Metin prelaz je takođe bio podstaknut problemima oko objavljivanja Llame 4.

Model Llama 4 "Behemoth" kasni mjesecima;

The New York Times je ranije ove godine izvijestio da su Vang i drugi rukovodioci "razgovarali o potpunom odustajanju" od njega. Pored toga, programeri su navodno bili nezadovoljni Llama 4 modelima koji su dostupni.

Bilo je i drugih potresa unutar AI grupa u Meti, dok je Zakerberg potrošio milijarde dolara na izgradnju tima posvećenog superinteligenciji. Takođe, veteran Mete i glavni naučnik za AI Jan Lekun, koji je bio zagovornik open-source pristupa i skeptičan prema velikim jezičkim modelima (LLM), nedavno je najavio odlazak iz kompanije.