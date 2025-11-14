Logo
Large banner

Zakerberg: Mobilni telefoni više neće postojati, dolazi nova igračka

14.11.2025

21:06

Komentari:

0
Закерберг: Мобилни телефони више неће постојати, долази нова играчка

Mark Zakerberg, izvršni direktor kompanije Meta, tvrdi da će mobilne telefone zamijeniti novi proizvod. „Biće kao što se desilo sa računarima“, rekao je.

Nije prošlo ni dvadeset godina otkako su pametni telefoni postali svakodnevna stvar, ali i zavisnost.

Međutim, izvršni direktor kompanije Meta, Zakerberg, predviđa da će ih ljudi uskoro zamijeniti novom „igračkom“ koja će preuzeti njihovu ulogu.

„Ovo će se desiti već 30-ih godina ovog vijeka“, rekao je i dodao:

„Doći će vrijeme kada će vaš pametni telefon većinu vremena ostati u vašem džepu. Mislim da će se to desiti 30-ih godina ovog veka“.

ILU-META-180925

Nauka i tehnologija

Zakerberg pred sudom: Meta preuzimala porno filmove za treniranje vještačke inteligencije?

Prema njegovim riječima, novo tehnološko čudo za mase biće takozvane pametne naočare, prenosi Nova.rs.

Meta (koja nije jedina) razvija pametne naočare koje će moći da fotografišu, snimaju video zapise, reprodukuju muziku i video zapise, primaju i otvaraju imejlove i poruke, prevode ono što vidimo u realnom vremenu, prikazuju rute i uputstva do željenih lokacija u korisničkom vidnom polju, prikazuju proširenu i virtuelnu stvarnost, pružaju informacije o objektima koje posmatramo, mere otkucaje srca, krvni pritisak... i, naravno, biće povezane sa vještačkom inteligencijom, što će dodatno proširiti mogućnosti njihove primjene.

Ako mislite da će za sve ovo biti potrebna svemirska kaciga ili glomazne naočare za virtuelnu stvarnost, griješite. Prema Zakerbergovim najavama, to će biti naizgled potpuno obične naočare, slične sunčanim naočarima.

„Isto će se desiti i sa računarima“, kaže Zakerberg. Svi ih imamo kod kuće, ali uglavnom koristimo mobilne telefone. Slično, predviđa on, moglo bi se desiti i sa pametnim telefonima u narednim godinama.

Podijeli:

Tagovi:

Mark Zakerberg

Mobilni telefon

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Русија уводи СИМ картице за дјецу, родитељи ће моћи да прате њихово кретање

Porodica

Rusija uvodi SIM kartice za djecu, roditelji će moći da prate njihovo kretanje

1 sedm

0
Забрана телефона у школама – потребна мјера или престрога одлука?

Društvo

Zabrana telefona u školama – potrebna mjera ili prestroga odluka?

1 sedm

0
Да ли ће мобилни телефони ускоро бити забрањени у школама?

Društvo

Da li će mobilni telefoni uskoro biti zabranjeni u školama?

2 sedm

0
Хрватска уводи потпуну забрану: Како се школе у Српској боре са мобилним телефонима?

Društvo

Hrvatska uvodi potpunu zabranu: Kako se škole u Srpskoj bore sa mobilnim telefonima?

2 sedm

1

Više iz rubrike

Вибер покреће нову функцију засновану на вјештачкој интелигенцији

Nauka i tehnologija

Viber pokreće novu funkciju zasnovanu na vještačkoj inteligenciji

10 h

0
Астронаути се коначно вратили на Земљу: Познато шта им је одложило повратак

Nauka i tehnologija

Astronauti se konačno vratili na Zemlju: Poznato šta im je odložilo povratak

11 h

0
НАСА: Три планете величине Земље круже око двије звијезде

Nauka i tehnologija

NASA: Tri planete veličine Zemlje kruže oko dvije zvijezde

12 h

0
Дивовска ракета полетјела према Марсу

Nauka i tehnologija

Divovska raketa poletjela prema Marsu

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

38

Zaharova: Sinovi Vitalija Klička izbjegavaju vojnu službu

23

19

"Nema legitimiteta, a ni konsenzusa": Kako ćemo doći do glavnog pregovarača?

22

59

Usvojena rezolucija o borbi protiv neonacizma

22

44

Dodik: Karan svojim znanjem i dosljednošću godinama štiti Srpsku

22

20

Jedna osoba poginula u padu helikoptera u Mantovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner