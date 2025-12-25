Logo
Vlada FBiH se rekordno zadužuje u izbornoj godini

25.12.2025

Влада ФБиХ се рекордно задужује у изборној години

Vlada FBiH planira rekordno zaduženje od gotovo 2,3 milijarde KM u izbornoj 2026. godini.

Istovremeno je Parlament FBiH izmjenama zakona faktički izbačen iz procesa odlučivanja, upozoravaju poslanici Miralem Galijašević i Mirza Čelik, koji napominju da se budžetske rupe krpe kreditima, da penzioni i zdravstveni sistem ulaze u zonu rizika te da će Federacija, ukoliko se ovakav trend nastavi, do 2034. godine raditi isključivo za otplatu kamata.

Poslanici tvrde da se Federacija, bez javne rasprave i stvarnog nadzora zakonodavne vlasti, gura u spiralu duga u kojoj se milijarde uzimaju da bi se pokrile tekuće obaveze, dok se istovremeno kasni s plaćanjima, ne zna stanje javnih preduzeća i urušavaju temelji penzionog i zdravstvenog sistema.

Od ukupnog planiranog zaduženja u 2026. godini, predviđeno je da se oko 1,5 milijardi KM pronađe na međunarodnom tržištu izdavanjem obveznica. Praksa zaduživanjem emisijom obveznica na međunarodnom tržištu uspostavljena je ove godine, kada se Vlada FBiH zadužila na Londonskoj berzi za 700 miliona KM.

Iako još uvijek nije utvrđen Budžet za 2026. godinu, već je jasno da se radi o budžetu koji će biti finansiran rekordnim zaduženjem, te je za očekivati da će se raditi o najvećem budžetu do sada. Budžet FBiH za 2025. godinu, podsjećanja radi, iznosio je 8,2 milijarde KM i gotovo je izvjesno da će Budžet FBiH za narednu godinu premašiti iznos od devet milijardi KM, bez jasnog plana razvoja i reformi koje bi opravdale takav rast, podsjeća "Stav".

Samo za penzije će biti izdvojeno 4,4 milijarde KM, što predstavlja više od polovine ukupnog budžeta. Od doprinosa za PIO predviđen je priliv sredstava od 3,3 milijarde KM, dok će više od milijardu KM biti nadomješteno direktno iz budžeta.

Takođe je predviđena i izmjena osnovice za obračun plata u 2026. godini, koja bi sa sadašnjih 480 KM trebala biti povećana na 540 KM.

Rekordni krediti u izbornoj godini

Miralem Galijašević (SDA), poslanik u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine ističe da se Vlada FBiH u proteklom periodu zaduživala kako bi "začepila budžetske rupe".

"Ove godine je sa Londonske berze povukla kredit od 700 miliona KM koji će nas do 2034. godine svake godine koštati po 20 miliona KM kamata", kazao je Galijašević za "Faktor".

Ističe da je ovo jedan od najjednostavnijih načina ulaska u dužničko ropstvo i zaduživanja generacija ispred nas.

"Posljednja vijest koja uznemirava, nije provjerena, ali gdje ima dima ima i vatre, priča se da će se budžet donijeti 'na brzaka', a u kojem je planirano više od dvije milijarde kredita kojim će se namiriti 1,4 milijarde KM za obećane penzije i za povećanje plata. To je čisti ulazak u zaduživanje generacija ispred nas. Ako Vlada povuče ove poteze, čini se da ćemo do 2034. godine raditi samo za kamate", zaključuje Galijašević.

Tvrdi da je ekonomija FBiH u slobodnom padu.

"Na jednoj od prethodnih sjednica Vlada FBiH je predložila izmjene Zakona o kreditnom zaduženju. Dakle, do sada je Parlament odlučivao o zaduživanju, izmjenom ovog zakona 'na mišiće' sa jednim glasom, su nas preglasali, praktično Predstavnički dom FBiH se 'izbacuje' iz odluke o zaduživanju. Konačne odluke sad donosi Vlada, bez da nas informiše. Mi praktično samo saznamo putem medija da se išlo u zaduživanje. To je jedan od najlošijih poteza koje je ova većina napravila", naglašava Galijašević.

Ukidanje parlamentarne kontrole

Mirza Čelik (DF), poslanik u Parlamentu FBiH, za "Faktor" kaže da ono na šta je ukazivao na prošloj sjednici kada je tražio da mu se dostavi iznos zaduženja kako inostranih, tako odmaćih, da to nikad nije dobio.

"Kada smo usvojili Zakon o dugu i garancijama, onda smo omogućili da se Vlada zadužuje kako želi jer su parlamentarnu kontrolu ukinule stranke Trojke zajedno sa HDZ-om i onim 'satelitima' koji su nezavisni poslanici, koji gledaju samo lične interese", kazao je Čelik.

Ističe da su njegove pretpostavke da će FBiH ovu godinu završiti negdje sa 1,5 milijardi KM dugova, jer Vlada FBiH se zadužila.

"U Federaciji je ugrožen kompletan penzioni sistem, zdravstveni sistem. Čujemo da se budžetskim korisnicama, u nekim kantonima već ne uplaćuju doprinosi, da se samo isplaćuju plate. Kasni se s plaćanjem dobavljačima, kako u kantonima, tako i u FBiH. Znači, plaćanja su već 60 i više dana. Sve se radi da se unazadi privreda. Zaduženje koje planiraju, vjerujem da će se i ostvariti, jer poslanici Trojke za šta dobiju nalog za to će glasati bez razmišljanja", rekao je Čelik.

Tvrdi da nije poznato ni kako javna preduzeća posluju jer poslanici nisu dobili izvještaj o poslovanju ni jednog preduzeća.

"Evo imate Aerodrom Sarajevo, tu vam je pravno rasulo. Ne može skupština preduzeća imenovati direktora", podsjeća Čelik.

