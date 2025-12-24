Cvijanović razgovarala sa ambasadorkom NR Kine o političkim i ekonomskim prilikama

Izvor:
ATV
24.12.2025
15:52
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas u Sarajevu s ambasadorkom Narodne Republike Kine u BiH Li Fan.
Na sastanku je razgovarano o trenutnim političkim i ekonomskim prilikama u Republici Srpskoj i BiH, kao i o drugim aktuelnim temama.
Na današnjem sastanku sa ambasadorkom Narodne Republike Kine u BiH Li Fan, razgovarale smo o trenutnim političkim i ekonomskim prilikama u Republici Srpskoj i BiH, kao i drugim aktuelnim temama.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) December 24, 2025
Ovom prilikom, zahvalila sam se na principijelnoj podršci koju Kina u kontinuitetu… pic.twitter.com/7VjpfeJJCV
Ovom prilikom, Cvijanović je zahvalila na principijelnoj podršci koju Kina u kontinuitetu pruža Dejtonskom mirovnom sporazumu i ustavnoj poziciji dva entiteta i tri konstitutivna naroda.
Republika Srpska
4 h0
BiH
1 d0
Republika Srpska
2 d5
Republika Srpska
6 d0
BiH
1 h0
BiH
7 h0
BiH
8 h0
BiH
21 h1
Najnovije
Najčitanije
17
20
17
14
17
10
17
08
16
52
Trenutno na programu