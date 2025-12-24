Cvijanović razgovarala sa ambasadorkom NR Kine o političkim i ekonomskim prilikama

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas u Sarajevu s ambasadorkom Narodne Republike Kine u BiH Li Fan.

Na sastanku je razgovarano o trenutnim političkim i ekonomskim prilikama u Republici Srpskoj i BiH, kao i o drugim aktuelnim temama.

Ovom prilikom, Cvijanović je zahvalila na principijelnoj podršci koju Kina u kontinuitetu pruža Dejtonskom mirovnom sporazumu i ustavnoj poziciji dva entiteta i tri konstitutivna naroda.