Cvijanović razgovarala sa ambasadorkom NR Kine o političkim i ekonomskim prilikama

ATV

24.12.2025

15:52

0
Цвијановић разговарала са амбасадорком НР Кине о политичким и економским приликама
Foto: X/@Cvijanovic_Z/screenshot

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas u Sarajevu s ambasadorkom Narodne Republike Kine u BiH Li Fan.

Na sastanku je razgovarano o trenutnim političkim i ekonomskim prilikama u Republici Srpskoj i BiH, kao i o drugim aktuelnim temama.

Ovom prilikom, Cvijanović je zahvalila na principijelnoj podršci koju Kina u kontinuitetu pruža Dejtonskom mirovnom sporazumu i ustavnoj poziciji dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

Željka Cvijanović

ambasador Kine

