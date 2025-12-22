Cvijanović: Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović istakla je da Igor Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije.

- Igor Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije. Nije vic - navela je Cvijanovićeva na Iksu.

Radojičić je objavio danas na društvenim mrežama da su Draško Stanivuković i Branko Blanuša, kao zajednički kandidati opozicije za predsjednika Republike i srpskog člana Predsjedništva BiH, "dobitna kombinacija" za izbore 2026. godine.