Cvijanović: Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije

22.12.2025

17:23

Komentari:

1
Цвијановић: Радојичић одређује и распоређује кандидате опозиције за инокосне функције
Foto: Srna

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović istakla je da Igor Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije.

- Igor Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije. Nije vic - navela je Cvijanovićeva na Iksu.

Radojičić je objavio danas na društvenim mrežama da su Draško Stanivuković i Branko Blanuša, kao zajednički kandidati opozicije za predsjednika Republike i srpskog člana Predsjedništva BiH, "dobitna kombinacija" za izbore 2026. godine.

radojicic

Republika Srpska

Radojičić isključio Vukanovića: Dobitna kombinacija su Blanuša i Stanivuković

Željka Cvijanović

Igor Radojičić

Komentari (1)
