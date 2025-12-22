Cvijanović: Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije

22.12.2025
17:23
Komentari:1
Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović istakla je da Igor Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije.
- Igor Radojičić određuje i raspoređuje kandidate opozicije za inokosne funkcije. Nije vic - navela je Cvijanovićeva na Iksu.
Radojičić je objavio danas na društvenim mrežama da su Draško Stanivuković i Branko Blanuša, kao zajednički kandidati opozicije za predsjednika Republike i srpskog člana Predsjedništva BiH, "dobitna kombinacija" za izbore 2026. godine.
Republika Srpska
Radojičić isključio Vukanovića: Dobitna kombinacija su Blanuša i Stanivuković
Banja Luka
6 d2
BiH
24 min0
Republika Srpska
57 min1
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
56 min0
Republika Srpska
57 min1
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
Najčitanije
17
35
17
23
17
23
17
13
17
12
Trenutno na programu