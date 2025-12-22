Logo
Dosije: Svaki treći dan jedna porodica u Srpskoj bude zavijena u crno

Autor:

Ognjen Matavulj

22.12.2025

14:19

Komentari:

0
Svaka tri dana u Republici Srpskoj jedna porodica zauvijek izgubi nekoga u saobraćaju.

Stanje na putevima nikada nije bilo alarmantnije, a godina iza nas ostaće upamćena po najvećem broju evidentiranih saobraćajnih nezgoda u istoriji.

U čemu griješimo?

Kakva nam je kaznena politika i da li je treba pooštriti?

Kako porodice poginulih doživljavaju pravdu i da li je ona dostižna?

'Dosije' govori o uzrocima, odgovornosti i promjenama koje su nužne za bezbjedan saobraćaj.

Sve detalje pogledajte u emisiji u video prilogu ispod teksta.

Dosije

saobraćajne nesreće

