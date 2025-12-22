Dosije: Svaki treći dan jedna porodica u Srpskoj bude zavijena u crno

Autor:Ognjen Matavulj
22.12.2025
14:19
Komentari:0
Svaka tri dana u Republici Srpskoj jedna porodica zauvijek izgubi nekoga u saobraćaju.
Stanje na putevima nikada nije bilo alarmantnije, a godina iza nas ostaće upamćena po najvećem broju evidentiranih saobraćajnih nezgoda u istoriji.
U čemu griješimo?
Kakva nam je kaznena politika i da li je treba pooštriti?
Kako porodice poginulih doživljavaju pravdu i da li je ona dostižna?
'Dosije' govori o uzrocima, odgovornosti i promjenama koje su nužne za bezbjedan saobraćaj.
Sve detalje pogledajte u emisiji u video prilogu ispod teksta.
Republika Srpska
3 h7
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h6
Najnovije
Najčitanije
17
35
17
23
17
23
17
13
17
12
Trenutno na programu