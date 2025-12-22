Logo
Novi preletač: Stanivuković uzima poslanika Banjcu i Nešiću

ATV

22.12.2025

13:55

7
Jedan poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske pristupiće Pokretu Sigurna Srpska, na čijem čelu je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, saznaje ATV.

Kako saznajemo, Stanivukovićevom pokretu pristupiće Dragan Galić iz Šekovića.

Бранко Блануша-28092025

Republika Srpska

ATV saznaje: Branko Blanuša preuzima SDS na godinu dana

Dragan Galić je bio na listi NPS/PUS/Prva SDS, a u Narodnoj skupštini je predsjednik Kluba NPS/DNS.

Pregovori su, saznajemo dalje, završeni 99 odsto, a ostalo je samo da se utvrdi tačna nadležnost. Naime, Galić hoće da bude šef pokreta za cijelu regiju Birač.

Problem je, međutim, nastao jer neki ljudi bliski Stanivukoviću, prije svih Vlado Mandić na poziciji lidera PSS u regiji Birač žele Željka Jerkića.

Stanivuković najavio preletače

Draško Stanivuković, predsjednik PDP-a i Pokreta “Sigurna Srpska” (PSS), proteklih dana najavio je da će uskoro, konkretno u tekućem decembru, ovaj pokret imati dvocifren broj poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

S obzirom na to da u Klubu PDP-a trenutno ima osam narodnih tribuna i ako njih računamo kao PSS, to znači da će im se u narednim danima pridružiti još najmanje dva poslanika iz aktuelnog skupštinskog saziva, što svakako ide u prilog saznanjima ATV-a.

ILU-STARAC-RUKE-PENZIONER-230925

Srbija

Penzija može da se dobije i sa samo pet godina staža: Potrebno je ispuniti ove uslova

“Želim da kažem da u vremenu koje dolazi ćemo biti na dvocifrenom broju odbornika, a mogu da kažem i dvocifrenom broju poslanika. Dajte da jednom to kažem u decembru”, rekao je Stanivuković 17. decembra ove godine, ne otkrivajući više detalja.

Pokret osnovan u oktobru

Podsjećamo, Pokret Sigurna Srpska osnovan je sredinom oktobra ove godine.

Osim Stanivukovića, koji je predsjednik, u rukovodstvu Pokreta su Igor Radojičić i Dejan Kojić.

Oni su na Jahorini potpisali sporazum o formiranju pokreta.

Crnadak: Visoki funkcioneri iz PDP-a ne podržavaju Stanivukovićev pokret

Na ovaj Stanivukovićev politički potez u njegovom matičnom PDP-u ne gledaju svi s odobrenjem.

Jedan od njih je i Igor Crnadak koji je čak prije nekoliko dana rekao da visoki funkcioneri ove stranke ne podržavaju PSS.

"Predsjedništvo PDP nije jednoglasno donijelo odluku o formiranju Pokreta Sigurna Srpska, jer najmanje dva visoka funkcionera to nisu podržala, da ne ulazimo u raspoloženje među članovima i simpatizerima", istakao je Crnadak.

Glavni odbor PDP-a na sjednici u Bijeljini, dodao je on, takođe nije jednoglasno odlučio, jer nije bilo podrške više funkcionera sa područja Banjaluke, Istočnog Sarajeva, Hercegovine.

Потписивање Меморандума

Ekonomija

Sele iz Turske u Srpsku: Ulažu milione i zapošljavaju 160 ljudi

"Podršku za Pokret nije dao ni počasni predsjednik Mladen Ivanić, koji nije bio prisutan na sjednici, ali je to potvrdio u više medijskih nastupa. Treba dodati da je rasprava u Bijeljini bila ograničena na 45 minuta, tako da se mnogi od nas čak nisu mogli ni obratiti. Politike PDP-a, sa svojom jasnom alternativom vladajućem režimu, biće važan faktor na sljedećim izborima i nije dobro sa tim se poigravati", poručio je Crnadak.

Potvrda za to je, ističe on, veliki broj ljudi koji mu se javljaju, daju snažnu podršku, žele stvarne promjene, ali ne vide svoj angažman u Pokretu.

"Uoči krupnih dogovora na opozicionoj strani, pozivam da se posvetimo rješavanju dva problema: manjku povjerenja i pouzdanosti prema nekim pojedincima i potrebi da niko ne bude isključen, odnosno da svako ko iskreno želi promjene nađe svoje mjesto u velikom dogovoru", poručio je Crnadak.

Pokret Sigurna Srpska

Draško Stanivuković

Dragan Galić

