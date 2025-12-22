Kolika je prosječna plata u Srpskoj?

Prosječna novembarska neto plata u Republici Srpskoj bila je 1.563 KM i nominalno je veća za 10,1 odsto, a realno za 5,2 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Prosječna novembarska neto plata nominalno je veća za 0,3 odsto, a realno manja za za 0,2 odsto u odnosu na oktobar.

Najveća prosječna novembarska neto plata od 1.951 KM bila je u području finansijskih i djelatnosti osiguranja, a najmanja, od 1.166 KM, u području poslovanja nekretninama.

U novembru ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, u 18 od 19 područja zabilježen je nominalni rast neto plate.

Prosječna novembarska bruto plata bila je 2.405 KM.

Hronika Oduzet zlatni nakit vrijedan 226.000 KM

Mjesečna inflacija u Republici Srpskoj u novembru je bila 0,5 odsto, a godišnja inflacija, posmatrano u odnosu novembar ove godine u odnosu na isti mjesec lani, bila je 4,6 odsto.

Najveći godišnji rast cijena od 8,4 odsto bio je u odjeljku stanovanje - zbog rasta cijena čvrstih goriva, dok je najveći pad cijena od 3,5 odsto bio u odjeljku odjeća i obuća, zbog sezonskih sniženja konfekcije i obuće tokom godine.