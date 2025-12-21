Djeca čuvaju sjećanje na svoje heroje

Dječak Andrej ne da zaboravu sjećanje na svoje najmilije. Djeda i strica nikad nije upoznao. Poginuli su u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu. Zato dječak, sa posebnom emocijom, kroz stihove i rad u Boračkoj organizaciji, čuva uspomenu na sve poginule borce u Brodu.

"Moj djed je poginuo od bombe, a stric je mučen i ubijen. Imam želju za pjesmama jer želim da niko one zaboravi to što se prije dešavalo. I da drugi vole Srbe i svašta o srpstvu i da nikad ne zaborave ko su i šta su", rekao je Andrej Aleksić iz Broda.

Time se vode brojna djeca iz Broda. Okupili su se u lokalnoj Boračkoj organizaciji. Tu su da pomognu u obilježavanju važnih datuma, vode program, recituju stihove.

"Mi smo išli na parastose čitavo ljeto. Zato što volimo da idemo na parastos da čitamo pjesmice. O poginulim borcima iz Borda i svih sela", rekla su braća Uroš i Miloš Ignjatić.

"To je veoma važno da bi mogli prenositi na naše mlađe generacije. Ne smijemo to zaboraviti", istakla je iz Osnovna škola „Sveti Sava“ Brod Anastasija Vujić.

Brod je, posebno kao mjesto na granici, u proteklom ratu podnio veliku žrtvu. Prvi su bili na udaru.

"U toku Odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja opštine Brod živote je dalo 244 borca i preko 450 ratnih vojnih invalida. A kroz same logore je prošlo preko 2000 Srba", naglasio je predsjednik Boračke organizacije opštine Brod Zoran Vidić.

Sjećanje na poginule borce danas živi i u Spomen sobi, u srcu opštine. Na zidovima su lica i imena onih koji su dali živote za slobodu i svoj narod. I zato Spomen soba nije samo mjesto tišine i poštovanja – ona je živo svjedočanstvo istorije. A tu istoriju mladi Brođani nose kao zavjet.

Zaboravu ih ne smijemo stati dok mirno stoje na pisti spomen sobe.