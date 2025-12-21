Logo
Large banner

Djeca čuvaju sjećanje na svoje heroje

Izvor:

ATV

21.12.2025

19:35

Komentari:

0

Dječak Andrej ne da zaboravu sjećanje na svoje najmilije. Djeda i strica nikad nije upoznao. Poginuli su u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu. Zato dječak, sa posebnom emocijom, kroz stihove i rad u Boračkoj organizaciji, čuva uspomenu na sve poginule borce u Brodu.

"Moj djed je poginuo od bombe, a stric je mučen i ubijen. Imam želju za pjesmama jer želim da niko one zaboravi to što se prije dešavalo. I da drugi vole Srbe i svašta o srpstvu i da nikad ne zaborave ko su i šta su", rekao je Andrej Aleksić iz Broda.

Time se vode brojna djeca iz Broda. Okupili su se u lokalnoj Boračkoj organizaciji. Tu su da pomognu u obilježavanju važnih datuma, vode program, recituju stihove.

"Mi smo išli na parastose čitavo ljeto. Zato što volimo da idemo na parastos da čitamo pjesmice. O poginulim borcima iz Borda i svih sela", rekla su braća Uroš i Miloš Ignjatić.

"To je veoma važno da bi mogli prenositi na naše mlađe generacije. Ne smijemo to zaboraviti", istakla je iz Osnovna škola „Sveti Sava“ Brod Anastasija Vujić.

Brod je, posebno kao mjesto na granici, u proteklom ratu podnio veliku žrtvu. Prvi su bili na udaru.

"U toku Odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja opštine Brod živote je dalo 244 borca i preko 450 ratnih vojnih invalida. A kroz same logore je prošlo preko 2000 Srba", naglasio je predsjednik Boračke organizacije opštine Brod Zoran Vidić.

Sjećanje na poginule borce danas živi i u Spomen sobi, u srcu opštine. Na zidovima su lica i imena onih koji su dali živote za slobodu i svoj narod. I zato Spomen soba nije samo mjesto tišine i poštovanja – ona je živo svjedočanstvo istorije. A tu istoriju mladi Brođani nose kao zavjet.

Zaboravu ih ne smijemo stati dok mirno stoje na pisti spomen sobe.

Podijeli:

Tag:

poginuli borci

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Којић: Магазиновић замајава јавност

Republika Srpska

Kojić: Magazinović zamajava javnost

5 h

0
ГрО СПС Бања Лука: Одговорна политика, развијена организација и припрема за Опште изборе

Republika Srpska

GrO SPS Banja Luka: Odgovorna politika, razvijena organizacija i priprema za Opšte izbore

6 h

2
Кошарац: Господо маните се "млаћења празне сламе"

Republika Srpska

Košarac: Gospodo manite se "mlaćenja prazne slame"

8 h

2
Младић прикован за кревет, мора на лијечење или ће бити фатално

Republika Srpska

Mladić prikovan za krevet, mora na liječenje ili će biti fatalno

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

54

Ubica Ane Volš može da provede ostatak života iza ovih jezivih zidina

20

49

Sara Jo grcala u suzama na nastupu - širi se dirljiv snimak

20

47

Ima je svaka kuća: Ako vam se zaglavi auto u snijegu, jedna stvar pomaže

20

39

Centralne vijesti, 21.12.2025.

20

24

Putin: Sve više zemalja želi saradnju sa EAEU

Small banner

Trenutno na programu

19:45

Bez komentara

bez komentara

19:55

Marketing

marketing

20:00

Skuld

dokumentarni program

20:30

Serija: Bistra voda EP 10 (12+)

serijski program

21:30

Serija: Persona SO 02, EP 10 (12+)

serijski program

22:30

Film: Bračna spona , (12+)

filmski program

0:00

Adria sports conference, snimak,

sportski program

Stanje na graničnim prelazima

Small banner