GrO SPS Banja Luka: Odgovorna politika, razvijena organizacija i priprema za Opšte izbore

Na sjednici Gradskog odbora Socijalističke partije Srpske Banjaluka sumirani su rezultati rada u protekloj godini, analizirani rezultati prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, te dogovorene naredne političke i organizacione aktivnosti.

Poseban akcenat stavljen je na predan i odgovoran rad Gradskog odbora u izbornom procesu, u kojem je SPS, dosljedno i disciplinovano, dala punu podršku zajedničkom kandidatu koalicije, pokazujući političku zrelost i jasno opredjeljenje za stabilnost Republike Srpske.

Na sjednici su dogovoreni novi oblici organizacionog djelovanja u okviru Gradskog odbora, sa ciljem jačanja terenskog rada, još bolje komunikacije sa građanima i dodatnog osnaživanja partijske strukture uoči narednih opštih izbora. Na današnjoj sjednici je izabran i potpredsjednik GrO SPS Banja Luka Bojan Ćosić.

Predsjednik Gradskog odbora SPS Banja Luka Saša Gligorić istakao je da je zadovoljan postignutim rezultatima.

“Socijalistička partija Srpske je u Banjoj Luci pokazala da je organizovana, odgovorna i spremna za nove izazove. Mi smo partija koja raste, kojoj pristupa sve više vrijednih i odgovornih ljudi, i koja sistematski gradi snažnu infrastrukturu za sve buduće izazove”, poručio je Gligorić.

Goran Selak

Prisutnima se obratio i predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak koji je pozdravio članove Gradskog odbora i dao punu podršku njihovom radu, naglasivši da je upravo Banja Luka jedan od ključnih stubova razvoja partije.

“SPS je partija koja se razvija, jača svoje strukture i dosljedno radi u interesu naroda i Republike Srpske. Banja Luka ima važnu ulogu u tom procesu i rezultati rada Gradskog odbora to jasno potvrđuju”, rekao je lider SPS-a.

Socijalistička partija Srpske nastavlja sa jačanjem svoje organizacije širom Republike Srpske, pripremajući se sistematično i odgovorno za predstojeće opšte izbore. Iz GrO SPS Banja Luka dodaju da će i u narednom periodu dosljedno zastupati interese građana u gradskoj skupštini.