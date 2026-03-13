Logo
Large banner

U Rudniku mrkog uglja "Kakanj" obustavljena proizvodnja

Izvor:

SRNA

13.03.2026

17:49

Komentari:

0
Рудник
Foto: Oscar Sánchez/Pexels

U Rudniku mrkog uglja "Kakanj" obustavljena je proizvodnja, nakon što su rudari odbili da siđu u jamu, jer im februarska plata nije isplaćena u roku koji je postavio sindikat.

Prethodno je sindikat donio odluku da će zaposleni u rudniku pokrenuti radničku neposlušnost ako plata ne bude uplaćena najkasnije do 15.00 časova, prenose federalni mediji.

Radnici su poručili da će proizvodnja biti obustavljena sve dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

Sindikalni predstavnici ranije su upozorili da je strpljenje radnika pri kraju, posebno što troškovi života svakodnevno rastu, a porodice rudara direktno zavise od redovne isplate plata.

Podijeli:

Tagovi :

rudnik

Kakanj

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

18

20

18

06

17

59

17

59

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner