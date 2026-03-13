Dodajte mrvicu ovog začina u tiganj i riješite problem prskanja ulja prilikom prženja

Svaka domaćica zna onaj neprijatan osjećaj kada tek što je sredila kuhinju, mora da priprema ručak koji podrazumijeva tiganj i vrelo ulje. Glavno pitanje koje se tada postavlja jeste kako da ulje ne prska tokom prženja, jer niko ne želi da provede cijelo popodne ribajući šporet, pločice i podove.

Vrele kapljice koje lete na sve strane nisu samo naporne za čišćenje, već mogu izazvati i bolne opekotine po rukama. Srećom, postoji stari trik koji rješava ovaj problem za par sekundi, a sve što vam treba već imate u svojoj kuhinji.

Zašto ulje uopšte prska?

Prije nego što pređemo na rješenje, važno je razumjeti zašto se to dešava. Glavni neprijatelj vrele masnoće je voda. Čim kap vode dospije u vreo tiganj, ona momentalno isparava i pravi mini-eksploziju koja izbacuje ulje napolje. To se dešava sa zamrznutim mesom, mokrim povrćem ili ako tiganj niste dobro obrisali nakon pranja.

Iako se trudimo da sve dobro osušimo ubrusom, uvijek ostane ona mrvica vlage koja napravi haos. Upravo tu na scenu stupa jedan običan začin, prenosi Krstarica.

Caka sa solju koju su znale naše bake

Vjerovali ili ne, najbolje rješenje da ulje ne prska tokom prženja jeste obična so. Prije nego što uopšte upalite ringlu i sipate masnoću, na dno suvog tiganja pospite samo prstohvat soli. Rasporedite je ravnomjerno, pa tek onda sipajte ulje i pustite ga da se zagrije.

So ima nevjerovatnu moć da upije svu suvišnu vlagu koja se nalazi u samom ulju ili koja će izaći iz namirnica tokom pečenja.

Kada so „pokupi“ tu vlagu, ona sprečava stvaranje onih agresivnih mjehurića koji izbacuju vrelu mast napolje. Rezultat je mirno krčkanje, hrskava korica na mesu i, što je najvažnije, potpuno čist šporet nakon ručka.

Ovaj trik je toliko jednostavan da ćete se pitati kako se toga ranije niste sjetili, a uštediće vam sate ribanja masnoće i nerviranja.