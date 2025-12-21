Logo
Mladić prikovan za krevet, mora na liječenje ili će biti fatalno

Izvor:

Agencije

21.12.2025

12:17

Komentari:

0
Foto: You Tube/Televizija M/screenshot

Zdravstveno stanje nekadašnjeg komandanta Vojske Republika Srpska generala Ratka Mladića postalo je kritično i plašimo se najgoreg, rekao je Darko Mladić.

Prema njegovim riječima, Mladićevo stanje približava se kritičnom i zahtjeva liječenje van haškog zatvora.

"Nadamo se da će biti pušten na liječenje. U suprotnom, ne znamo koliko mu je vremena preostalo u pogledu zdravlja", rekao je Darko Mladić za RIA Novosti.

Govoreći o tome kako je trenutno Ratko Mladić, koga Hag uporno ne pušta na liječenje, niti čak da ode na sahranu članova porodice, Darko Mladić je kazao da njegov otac postaje sve slabiji.

"Praktično je prikovan za krevet više od godinu i po dana. Njegovi postojeći zdravstveni problemi pogoršani su onim problemima izazvanim dugotrajnim zatočeništvom. U avgustu 2024. godine, general Mladić pokušao je sam da ustane iz kreveta, pa je pao, zadobio potres mozga i povrijedio nos... Od tada nije mogao sam da ustane. Sada ponekad može da razgovara sa najbližima dva ili tri sata, ali ponekad ne može ni da izgovori nekoliko rečenica", upozorio je Darko Mladić.

Владимир Путин

Svijet

Ovo je 5 ključnih predviđanja Vladimira Putina za 2026.

Generalov sin je napomenuo da njegov otac dva puta sedmično ide na petnaestominutne seanse fizioterapije, što nije dovoljno, naglasivši da su se razvili dekubitusi.

General Mladić je 12. maja 1992. godine, odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, postavljen za komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i na tom položaju je ostao do 1996. godine.

Uhapšen je u Srbiji i isporučen Haškom tribnalu, gdje je bez dokaza osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog navodnog genocida i zločina protiv čovječnosti u BiH. Tokom zatočeništva u haškom kazamatu srpski general je pretrpio najmanje dva moždana udara i imao je nekoliko operacija.

