Novinarka sočno opsovala u prijenosu uživo: ''Dajte joj povišicu''

Jedan sasvim neočekivan trenutak iz prenosa uživo pretvorio je novinarku "Skaj Njuza" Kejti Spenser u pravu zvijezdu društvenih mreža.

Scena Otkazan još jedan nastup Ace Lukasa: Ovaj put u Srbiji

Tokom javljanja o prekidu saradnje između izdavačke kuće HarperKolins i poznatog britanskog pisca Dejvida Vilijamsa, iskusnoj voditeljki ‘izletjela’ je psovka – i to pred kamerama.

"Svoju prvu knjigu za HarperKolins, Dječak u haljini, objavio je 2008. godine", započela je Spenser, a zatim nastavila: "Nakon toga je objavio još… više od četrnaest… o, je*ote, počeću ispočetka".

Vidno zbunjena, ali uvjerena da se prilog snima i da će kasnije biti montiran, odmah je dodala:

“Oprostite, molim vas, nemojte nikada emitovati kako psujem".

Hronika Lovokradice počinile masakr: Policija oduzela svinje i puške

Ali, ispostavilo se da je prilog išao – uživo.

Društvene mreže ubrzo su se ispunile komentarima podrške i šalama na račun simpatičnog gafa.

"Dogodio joj se sasvim ljudski trenutak. Svako to može osjetiti", napisao je jedan gledalac, dok je drugi poručio: "Dajte joj povišicu. Ovo je pravi pogled iza kulisa svih onih ‘savršeno snimljenih’ priloga", prenosi portal "Dnevno".