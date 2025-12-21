Novinarka sočno opsovala u prijenosu uživo: ''Dajte joj povišicu''

Izvor:
Jedan sasvim neočekivan trenutak iz prenosa uživo pretvorio je novinarku "Skaj Njuza" Kejti Spenser u pravu zvijezdu društvenih mreža.
Tokom javljanja o prekidu saradnje između izdavačke kuće HarperKolins i poznatog britanskog pisca Dejvida Vilijamsa, iskusnoj voditeljki ‘izletjela’ je psovka – i to pred kamerama.
"Svoju prvu knjigu za HarperKolins, Dječak u haljini, objavio je 2008. godine", započela je Spenser, a zatim nastavila: "Nakon toga je objavio još… više od četrnaest… o, je*ote, počeću ispočetka".
Vidno zbunjena, ali uvjerena da se prilog snima i da će kasnije biti montiran, odmah je dodala:
“Oprostite, molim vas, nemojte nikada emitovati kako psujem".
Ali, ispostavilo se da je prilog išao – uživo.
Društvene mreže ubrzo su se ispunile komentarima podrške i šalama na račun simpatičnog gafa.
"Dogodio joj se sasvim ljudski trenutak. Svako to može osjetiti", napisao je jedan gledalac, dok je drugi poručio: "Dajte joj povišicu. Ovo je pravi pogled iza kulisa svih onih ‘savršeno snimljenih’ priloga", prenosi portal "Dnevno".
Wild scenes on Sky News this morning 😂pic.twitter.com/cJmzd1YR4e— Jokes UK 🔞 (@jokesuk) December 20, 2025
