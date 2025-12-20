Logo
Zapamtite ova 4 datuma u januaru: Donose neizmjernu sreću

ATV

20.12.2025

Запамтите ова 4 датума у јануару: Доносе неизмјерну срећу

Koliko puta ste u novu godinu ušli puni nade, a već sredinom mjeseca osjetili kako vam entuzijazam splašnjava pod pritiskom svakodnevnih obaveza?

Tajna uspjeha često nije samo u trudu, već u pravom tajmingu. Univerzum ima svoj ritam – a kada uskladite svoje korake s njim, čuda postaju dio svakodnevice.

Гори вода из чесме

Srbija

Gori voda sa česme - snimak šokirao cijeli region

Januar nije samo mjesec novih početaka na papiru; on je energetski portal koji postavlja temelje za narednih dvanaest mjeseci. Zaboravite prazne novogodišnje rezolucije i usmjerite pažnju na četiri ključna dana koji donose talas pozitivne energije i prilika koje ne treba propustiti.

4. januar – Dan hrabrosti

Ovo je dan kada energija Marsa budi unutrašnju snagu.

Ako ste odlagali važan razgovor, poslovnu ponudu ili početak dijete, sada je pravi trenutak.

Prepreke koje su vas ranije plašile djeluju manje, a samopouzdanje je na vrhuncu.

11. januar – Magija manifestacije

Numerološki snažan dan 1/11 donosi jasnu energiju za kreiranje budućnosti.

Zapišite svoje ciljeve u sadašnjem vremenu, kao da su već ostvareni.

ILU-TELEFON-VIBER-180925

Nauka i tehnologija

Viber dobio nove korisne funkcije

Univerzum je danas posebno otvoren za vaše želje.

20. januar – Ljubavni preokret

Sunce ulazi u Vodoliju i donosi svježinu u odnose.

Ako ste u vezi, razbijte rutinu; ako ste slobodni, izlazak na ovaj dan može donijeti susret koji mijenja život.

Otvorite se neobičnim ljudima i neočekivanim situacijama.

25. januar – Pun Mjesec i finansijski blagoslov

Pun Mjesec osvjetljava polje finansija.

Idealno je vrijeme za zatvaranje dugova, planiranje budžeta i oslobađanje od loših navika u trošenju.

Ovaj dan pravi prostor za novo obilje koje dolazi, piše "Naj Žena".

nesreća

