Nove optužbe na račun Stanivukovića: Svojima je dao 250.000 KM

U prethodnih 5 godina, od kada je na čelu Banjaluke, Draško Stanivuković je svom sindikatu dodijelio 250.000 KM.

To poručuje predsjednik Sindikata uprave Srpske Božo Marić, naglasivši da je u posljednje vrijeme dobio bezbroj poziva u vezi sa ovom, kako kaže, sindikalno-političkom korupcijom Draška Stanivukovića.

"Stanivuković svom sindikatu dodjeljuje novčani grant za njegovo funkcionisanje. U prethodnih 5 godina, dodijelio mu je 250.000 KM, kako bi kupio njegovu servilnost", naglašava Marić.

Podsjeća da taj sindikat djeluje u okviru Saveza sindikata Srpske.

"Istovremeno, postoji sindikat koji djeluje u okviru Sindikata uprave Srpske, koji je za 5 godina iz budžeta grada dobio nula KM. Međutim, to nije nikakav problem, jer mi nemamo cijenu, mi se ne prodajemo", naglašava Marić i poručuje:

"Mi ćemo i dalje nastaviti da budemo konstruktivan kritičar i da ukazujemo na sve devijacije. Što se mene tiče, to je čisto sindikalno-politička korupcija Draška Stanivukovića", ističe Marić.