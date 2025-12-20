Optužbe na račun Grada Banjaluka: Duguje nam stotine hiljada KM

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH poništila je tender Gradske uprave Banjaluka kojom upravlja Draško Stanivuković.

Tender je težak 60.000 KM (bez PDV-a), a odnosio se na “montažu zastavica i drugih ukrasa za Dan Republike, Dan Grada i druge manifestacije.

Usvojena je žalba firma ABC Solušns iz Banjaluke koja je, prema navodima iz žalbe, očigledno uočila da bi budući ponuđač mogao biti prevaren.

Naime, kako su naveli, u članu 3. nacrta ugovora ugovorni organ je propisao da će se plaćanje vršiti po završetku posla, na osnovu ispostavljene fakture, ali nije propisan rok u kojem će plaćanje biti izvršeno.

Dobavljač za Banjaluku

A onda su naveli da su višegodišnji dobavljača za Grad Banjaluku te “pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuju da ugovorni organ ne izmiruje svoje obaveze”.

Dalje su naveli da im ugovorni organ, odnosno Gradska uprava, u dužem vremenskom periodu duguje više stotina hiljada KM.

Faksimil dijela odluke

Zbog toga, naveli su, smatraju da je nacrt ugovora diskriminatoran jer štiti položaj samo jedne ugovorne strane, i to naručioca posla.

Nadalje, firma ABC Solušns je ukazala na još jednu kršenje Zakona o javnim nabavkama BiH.

Naime, naveli su da je ugovorni organ izmijenio uslov za kvalifikaciju tako što je propisao da korpe moraju biti visine minimalno 14 odnosno 19 metara.

Naveli su da ovaj uslov nije srazmjeran predmetu nabavke.

Stav Gradske uprave

Ističu da su ove poslove obavljali u 2022. i 2023. godini i da pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuju da za izvršenje ovog okvirnog sporazuma nije potrebno posjedovati korpu visine podizanja 14 i 19 metara, “jer se zastave i drugi ukrasi ne montiraju na tim visinama”.

Dodali su da je u to u prosjeku do 8 metara.

Iz Gradske uprave su naveli da nisu dužni određivati rok za isplatu, a kada je riječ o dugovanjima prema firmi ABC Solušns naveli su da ti navodi nemaju veze s ovim postupkom, prenosi "Fokus".

Kada je riječ o visini podizanja korpi naveli su da se planirana montaža ukrasa i objektu Banski dvor.