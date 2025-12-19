Logo
Zeljković za ATV: Banjaluka među najzagađenijim gradovima, potrebne hitne mjere

ATV

19.12.2025

18:30

Зељковић за АТВ: Бањалука међу најзагађенијим градовима, потребне хитне мјере

Banjaluka je u proteklih nekoliko dana, prema svim relevantnim parametrima, svrstana među najzagađenije gradove, a takvo stanje direktno ugrožava zdravlje građana, posebno najmlađih, upozorio je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković, gostujući u emisiji Centar dana na ATV-u.

"Svi parametri pokazuju da je Banjaluka jedan od najzagađenijih gradova unazad nekoliko dana. To direktno utiče na zdravlje naše djece i svih građana. Smatram da je neophodno okupiti struku, donijeti konkretne mjere i konačno napraviti ozbiljne korake kako bismo ovaj problem rješavali sistemski", istakao je Zeljković.

Govoreći o infrastrukturnim projektima, Zeljković je podsjetio da je most u naselju Dolac jedna od kapitalnih investicija koja će značajno doprinijeti smanjenju saobraćajnih gužvi u gradu, koje su, kako kaže, postale nepodnošljive.

"Više puta smo ove godine razgovarali o kreditnim zaduženjima, i za most u naselju Dolac i za rješavanje vodovodne infrastrukture u potkozarskim selima. Naš zahtjev je bio jasan: da se ta sredstva troše strogo namjenski. Probleme s kojima se ti ljudi godinama suočavaju želimo da riješimo. Tražili smo građevinsku dozvolu i jasnu namjenu sredstava. Kada je riječ o mostu u Dolcu, grad je naveo da je potrebno 5,3 miliona KM i ta sredstva smo sada izglasali", naglasio je Zeljković.

Osvrnuvši se na odluku Ustavnog suda Republike Srpske, kojom je naplata parkinga u Banjaluci proglašena neustavnom, Zeljković je poručio da je Grad bio dužan da formira novo javno preduzeće koje bi se bavilo tom djelatnošću, ali da to do danas nije učinjeno.

"Odluka Ustavnog suda je jasna: Grad je dužan da formira novo javno preduzeće. To smo i tražili, ali se ništa nije desilo. Banjaluka ima ozbiljan problem sa parking mjestima, kojih je iz godine u godinu sve manje. Od kada sam postao odbornik, stalno pozivam na razgovor, jer smatram da je dijalog jedino rješenje. Potrebno je da sjednemo za sto, popišemo sve probleme koji opterećuju Banjaluku i zajedno tražimo rješenja. Pozivam gradonačelnika da razgovaramo o budžetu i ključnim pitanjima važnim za građane", poručio je Zeljković za ATV.

Na kraju, Zeljković je svima koji slave Nikoljdan uputio čestitke, uz želje za zdravlje, porodičnu sreću i napredak.

Bogoljub Zeljković

Banjaluka

zagađenje vazduha

Parking

