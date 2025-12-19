Logo
Large banner

Zaposleni u Palati Republike obradovali najmlađe pacijente na UKC-u

Izvor:

SRNA

19.12.2025

10:07

Komentari:

0
Запослени у Палати Републике обрадовали најмлађе пацијенте на УКЦ-у

Zaposleni u Palati Republike Srpske danas su, povodom Nikoljdana, obradovali paketićima najmlađe pacijente Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske.

Paketiće je uručila savjetnik predsjednika Republike Srpske za međunarodne odnose i saradnju sa građanima Dušica Đurović, koja je rekla za Srnu da su u duhu solidarnosti i humanosti željeli da mališanima uljepšaju predstojeće novogodišnje i božićne praznike.

"Uz želje za brz i uspješan oporavak, nastojimo da se tradicija darivanja naših najmlađih hospitalizovanih u UKC-u nastavi i u narednim godinama", rekla je Đurovićeva.

Никољдан-пакетићи
Nikoljdan-paketići

Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas Svetog Nikolu Čudotvorca - Nikoljdan. Ovom prazniku posebno se raduju djeca, koja uoči Svetog Nikole ostave čizmicu u koju se potajno ostavljaju pokloni.

Podijeli:

Tagovi:

paketići

Palata Republike

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Радови на мосту у Чесми

Banja Luka

Kada će konačno most u Česmi biti završen?

15 h

0
Непоштовање буџета: Бањалучки одборници о Нацрту ребаланса

Banja Luka

Nepoštovanje budžeta: Banjalučki odbornici o Nacrtu rebalansa

15 h

0
Нови проблем у Бањалуци: И Чистоћа послала упозорење

Banja Luka

Novi problem u Banjaluci: I Čistoća poslala upozorenje

15 h

2
Додик о регулационим плановима у Бањалуци: Зависи од грађана

Banja Luka

Dodik o regulacionim planovima u Banjaluci: Zavisi od građana

16 h

15
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

09

Stravična nesreća u BiH: Poginuo vozač kamiona

11

08

Dodik čestitao Nikoljdan

10

59

Odradio je fantastičan posao za svoj narod: Američki novinar visoko ocijenio zasluge Putina

10

53

Po porijeklu Slovenka, a u duši Srpkinja: "Birala sam ono najčistije u meni"

10

36

Počela godišnja konferencija Vladimira Putina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner