Zaposleni u Palati Republike obradovali najmlađe pacijente na UKC-u

Paketiće je uručila savjetnik predsjednika Republike Srpske za međunarodne odnose i saradnju sa građanima Dušica Đurović, koja je rekla za Srnu da su u duhu solidarnosti i humanosti željeli da mališanima uljepšaju predstojeće novogodišnje i božićne praznike.

"Uz želje za brz i uspješan oporavak, nastojimo da se tradicija darivanja naših najmlađih hospitalizovanih u UKC-u nastavi i u narednim godinama", rekla je Đurovićeva.

Nikoljdan-paketići

Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas Svetog Nikolu Čudotvorca - Nikoljdan. Ovom prazniku posebno se raduju djeca, koja uoči Svetog Nikole ostave čizmicu u koju se potajno ostavljaju pokloni.