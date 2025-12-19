Zaposleni u Palati Republike obradovali najmlađe pacijente na UKC-u

Izvor:
SRNA
19.12.2025
10:07
Komentari:0
Zaposleni u Palati Republike Srpske danas su, povodom Nikoljdana, obradovali paketićima najmlađe pacijente Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske.
Paketiće je uručila savjetnik predsjednika Republike Srpske za međunarodne odnose i saradnju sa građanima Dušica Đurović, koja je rekla za Srnu da su u duhu solidarnosti i humanosti željeli da mališanima uljepšaju predstojeće novogodišnje i božićne praznike.
"Uz želje za brz i uspješan oporavak, nastojimo da se tradicija darivanja naših najmlađih hospitalizovanih u UKC-u nastavi i u narednim godinama", rekla je Đurovićeva.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas Svetog Nikolu Čudotvorca - Nikoljdan. Ovom prazniku posebno se raduju djeca, koja uoči Svetog Nikole ostave čizmicu u koju se potajno ostavljaju pokloni.
