D‌jevojčica koju su podvodili policajci pobjegla iz sigurne kuće

Avaz

19.12.2025

11:31

Foto: ATV BL

Kako je potvrđeno za portal "Avaza", tokom vikenda je iz sigurne kuće pobjegla jedna od d‌jevojčica koja je bila žrtva podvođenja od strane nekolicine pripadnika MUP-a TK.

Ona je pronađena u poned‌jeljak na području Kalesije u kući Sanela Sakića.

Sanel Sakić je bio bjegunac od pravosuđa, za njim je bila raspisana potraga zbog sumnje da je počinio više krivičnih d‌jela.

Podsjećamo, Besimu Kopiću, Miralemu Haliloviću, Jasminu Modriću, Dževadu Požegiću, Šemsudinu Kadriću, Zijadu Jagodićui, Sulejmanu Šehiću i Nedimu Avdiću je krajem novembra produžen pritvor za dva mjeseca zbog navođenja dvije maloljetnice na prostituciju.

