Logo
Large banner

Za vikend hladno uz novi snijeg i do 15 centimetara

Izvor:

SRNA

09.01.2026

17:53

Komentari:

0
За викенд хладно уз нови снијег и до 15 центиметара
Foto: ATV

U Republici Srpskoj za vikend će biti oblačno i hladno uz nosi snijeg koji je prognoziran za sutra, i to od pet do 10 centimetara na planinama, na istoku lokalno do 15 centimetara.

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu, snijeg će se premještati od sjeverozapada ka istoku, a do kraja dana padavine će prestati.

Na jugu će padati kiša, susnježica i snijeg tokom cijelog dana uz povremeno jače padavine. U drugom dijelu dana biće i vjetrovito.

Jutarnja temperatura vazduha sutra će iznositi od minus četiri do nule, u višim predjelima od minus sedam, a maksimalna od minus tri do dva, na jugu do pet stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 11. januara, biće oblačno i hladnije sa slabim snijegom. Osjećaj hladnoće pojačavaće umjeren do jak sjeverni vjetar.

Ruža

Kultura

Otkriveni vrijeme i mjesto sahrane Ljube Ninkovića

Na jugu se poslije podne očekuje razvedravanje i biće sunčano uz jaku do olujnu buru. Sunčanih perioda biće i na sjeveru u drugom dijelu dana, dok će uveče i naredne noći biti vrlo hladno.

Minimalna temperatura vazduha od minus osam do minus tri stepena, u višim predjelima od minus 13, a maksimalna od minus pet do nula, na jugu do pet, u višim predjelima od minus osam stepeni Celzijusovih.

Hladno sa slabim snijegom biće i u ponedjeljak, 12. januara, a ujutru se očekuje jači mraz. U Hercegovini će biti pretežno sunčano, ali i dalje vjetrovito uz jaku do olujnu buru. Uveče se očekuje razvedravanje uz formiranje magle oko rijeka i po kotlinama.

Minimalna temperatura vazduha od minus 14 do minus osam, u višim predjelima od minus 18, a maksimalna od minus pet do nule, na jugu do tri, u višim predjelima od minus devet stepeni Celzijusovih.

Toplije i uglavnom suvo u utorak, 13. januara, ali će jutro biti vrlo hladno uz jak mraz. Oko rijeka i po kotlinama očekuje se magla koja će se lokalno duže zadržati.

Minimalna temperatura vazduha od minus 13 do minus sedam, u višim predjelima od minus 18, a maksimalna od minus dva do četiri, na jugu do sedam stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi:

nevrijeme

Snijeg

hladno

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ruka, bol, zglob

Zdravlje

Šta nam rade "zimski bolovi"?

3 h

0
У овој години се очекује поскупљење нових возила: Ево шта ће диктирати цијене

Auto-moto

U ovoj godini se očekuje poskupljenje novih vozila: Evo šta će diktirati cijene

3 h

0
Техеран Иран

Svijet

Teheran: Opljačkano 26 banka i spaljeno 25 džamija

3 h

0
Тробојке на камионима: Овако је обиљежен Дан Републике у Невесињу

Republika Srpska

Trobojke na kamionima: Ovako je obilježen Dan Republike u Nevesinju

4 h

0

Više iz rubrike

Веома нездрав ваздух у Бањалуци и Приједору, у Сарајеву и Високом опасан за становништво

Društvo

Veoma nezdrav vazduh u Banjaluci i Prijedoru, u Sarajevu i Visokom opasan za stanovništvo

4 h

0
Клизишта и поплаве упалили аларме у ФБиХ

Društvo

Klizišta i poplave upalili alarme u FBiH

5 h

0
Опасност од плављења и клизишта у пет кантона

Društvo

Opasnost od plavljenja i klizišta u pet kantona

6 h

0
Вода чаша

Društvo

Izdate preporuke o ispravnosti vode za piće

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

28

Pojavio se snimak ubistva majke troje d‌jece u Minesoti iz ugla agenta koji je pucao, čulo se "je**na kuč*o"

21

26

"Živjeće ognjište": Kako je proslavljen Dan Republike?

21

19

Igokea pred Kluž: Pobjedom započeti Novu godinu

21

12

Slijedi zabrana velikim investitorima kupovine kuća?

21

08

Otkriven džinovski asteroid koji se vrti kao čigra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner