EU ne želi ravnopravan odnos, već podaništvo

Izvor:
SRNA
30.01.2026
13:54
Komentari:0
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da EU želi da BiH u potpunosti zavisni od nje, što nije ravnopravan odnos, već podaništvo.
"Put ka EU nije put stalnog odricanja suvereniteta, već uspostavljanje partnerstva. EU to ne želi", istakao je Košarac za Srnu.
On je ukazao da je evidentno da EU pravi ozbiljne probleme, počev od maćehinskog odnosa prema domaćim prevoznicima do uvođenja CBAM-a.
Republika Srpska
Košarac: IRB dobio saglasnost za proces akreditovanja
"EU više nije partner na globalnom nivou, jer je svojim nepromišljenim politikama izgubila kredibilitet na međunarodnom planu. Sada pokušavaju nad nama da glume strogoću i da nas maltretiraju kako u političkom, tako i u ekonomskom kontekstu", ocijenio je Košarac.
On je poručio da Republika Srpska takve "partnere" neće.
Republika Srpska
2 d0
Republika Srpska
2 d1
Republika Srpska
2 d2
BiH
3 d0
Republika Srpska
1 d0
Republika Srpska
1 d0
Republika Srpska
1 d6
Republika Srpska
1 d1
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu