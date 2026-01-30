EU ne želi ravnopravan odnos, već podaništvo

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da EU želi da BiH u potpunosti zavisni od nje, što nije ravnopravan odnos, već podaništvo.

"Put ka EU nije put stalnog odricanja suvereniteta, već uspostavljanje partnerstva. EU to ne želi", istakao je Košarac za Srnu.

On je ukazao da je evidentno da EU pravi ozbiljne probleme, počev od maćehinskog odnosa prema domaćim prevoznicima do uvođenja CBAM-a.

"EU više nije partner na globalnom nivou, jer je svojim nepromišljenim politikama izgubila kredibilitet na međunarodnom planu. Sada pokušavaju nad nama da glume strogoću i da nas maltretiraju kako u političkom, tako i u ekonomskom kontekstu", ocijenio je Košarac.

On je poručio da Republika Srpska takve "partnere" neće.