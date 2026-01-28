Logo
Large banner

Košarac: Subašićeve nebuloze upućene Trišić Babić su dio prljavog sarajevskog narativa

Izvor:

ATV

28.01.2026

16:19

Komentari:

0
Кошарац: Субашићеве небулозе упућене Тришић Бабић су дио прљавог сарајевског наратива
Foto: Srna

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da Ana Trišić Babić i Sabit Subašić ne mogu u istu rečenicu, na sreću i ponos Ane Trišić Babić i Republike Srpske.

Povodom "ličnog pisma", plasiranog preko medija, koje je ambasador BiH u Egiptu Sabit Subašić uputio vršiocu dužnosti predsjednika Republike Srpske Ani Trišić Babić, Košarac je istakao da Subašićeve nebuloze nisu nimalo slučajne, jer su dio prljavog sarajevskog narativa protiv svih koji su na fonu politika Milorada Dodika u zaštiti i jačanju Republike Srpske.

Новац

BiH

Nije svima isto: Penzije u FBiH rastu od idućeg mjeseca, evo koliko ko dobija

- Ana Trišić Babić je kredibilna i nacionalno odgovorna osoba, koja provodi politike institucija Srpske. Naš prioritet je Republika Srpska i provođenje politika Milorada Dodika, koje znače njenu zaštitu i dalje jačanje. A Subašić... Šta drugo očekivati od Sabita i raznih 'sabita'?! Njihova jedina politika jeste da pokušavaju na sve moguće načine da diskredituju zvaničnike Republike Srpske, bezuspješno nastojeći da blamiraju i ponižavaju instituciju predsjednika Republike - konstatovao je Košarac.

Košarac je upitao: "Kome to Sarajevo pokušava da drži lekcije?! S kojim pravom?" i savjetovao im da se pozabave problemima u FBiH, kojih je na pretek.

On je poručio da Republiku Srpsku ostave na miru i ne miješaju se u naše politike.

Јеан Исмале Раго-28012026

Zanimljivosti

Francuz se odlučio za neobično putovanje: Kroz Dolinu Neretve na magarcu ide prema Indiji

- Jasno je da Sarajevo pati zbog vidljivosti i međunarodnog ugleda Srpske. Sarajevu su teško pali aplauzi Miloradu Dodiku i Ani Trišić Babić u Izraelu. Smeta im prijateljstvo srpskog i jevrejskog naroda. Uzalud se trude da pričaju o Sarajevu kao 'evropskom Jerusalimu'. Odnos prema Jevrejima najbolje su pokazali uskraćivanjem domaćinstva Konferenciji evropskih rabina, otkazivanjem prijema Ambasadi Izraela, antisemitskim porukama i slično. To je problem Sarajeva i inih sabita. Republiku Srpsku ne zanima Sarajevo. Mi imamo svoj cilj - zaključio je Košarac u objavi na "Instagramu".

Podijeli:

Tag:

Staša Košarac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Превозници протестују

BiH

Prevoznici upozoravaju na zastoj drumskog transporta u BiH od aprila

2 h

0
Шта се ложи у Бањалуци?

Banja Luka

Šta se loži u Banjaluci?

2 h

0
Жељка Цвијановић на састанку са Маурицијом Фрондом

BiH

Cvijanović sa novim komandantom EUFOR-a: Stabilna bezbjednosna situacija

2 h

0
Дрога кеса запљена

Svijet

Carinici u Njemačkoj zaplijenili 400 kilograma heroina

2 h

0

Više iz rubrike

Превозници протестују

BiH

Prevoznici upozoravaju na zastoj drumskog transporta u BiH od aprila

2 h

0
паре, новац, марке

BiH

Nije svima isto: Penzije u FBiH rastu od idućeg mjeseca, evo koliko ko dobija

2 h

0
Жељка Цвијановић на састанку са Маурицијом Фрондом

BiH

Cvijanović sa novim komandantom EUFOR-a: Stabilna bezbjednosna situacija

2 h

0
Жељка Цвијановић и Џон Гинкел

BiH

Cvijanović i Ginkel o daljem razvoju saradnje sa SAD

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

27

Lažno se predstavljao kao pripadnik MUP-a i ojadio ljude za preko 100.000 evra

18

15

Ljudi koji ostaju budni do kasno imaju veći rizik od srčanog i moždanog udara

18

10

Eko toplane: Nismo glavni izvor zagađenja vazduha

18

07

"Srbi, sakrijte se iza kauča, vaš Đoković je istrošen i gotov": Britanac udario na Novaka kao niko do sada

17

54

Pjevač tvrdi da mu je Mina Kostić ukrala 500 evra: ''Ščepala je pare''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner