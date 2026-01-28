Košarac: Subašićeve nebuloze upućene Trišić Babić su dio prljavog sarajevskog narativa

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da Ana Trišić Babić i Sabit Subašić ne mogu u istu rečenicu, na sreću i ponos Ane Trišić Babić i Republike Srpske.

Povodom "ličnog pisma", plasiranog preko medija, koje je ambasador BiH u Egiptu Sabit Subašić uputio vršiocu dužnosti predsjednika Republike Srpske Ani Trišić Babić, Košarac je istakao da Subašićeve nebuloze nisu nimalo slučajne, jer su dio prljavog sarajevskog narativa protiv svih koji su na fonu politika Milorada Dodika u zaštiti i jačanju Republike Srpske.

- Ana Trišić Babić je kredibilna i nacionalno odgovorna osoba, koja provodi politike institucija Srpske. Naš prioritet je Republika Srpska i provođenje politika Milorada Dodika, koje znače njenu zaštitu i dalje jačanje. A Subašić... Šta drugo očekivati od Sabita i raznih 'sabita'?! Njihova jedina politika jeste da pokušavaju na sve moguće načine da diskredituju zvaničnike Republike Srpske, bezuspješno nastojeći da blamiraju i ponižavaju instituciju predsjednika Republike - konstatovao je Košarac.

Košarac je upitao: "Kome to Sarajevo pokušava da drži lekcije?! S kojim pravom?" i savjetovao im da se pozabave problemima u FBiH, kojih je na pretek.

On je poručio da Republiku Srpsku ostave na miru i ne miješaju se u naše politike.

- Jasno je da Sarajevo pati zbog vidljivosti i međunarodnog ugleda Srpske. Sarajevu su teško pali aplauzi Miloradu Dodiku i Ani Trišić Babić u Izraelu. Smeta im prijateljstvo srpskog i jevrejskog naroda. Uzalud se trude da pričaju o Sarajevu kao 'evropskom Jerusalimu'. Odnos prema Jevrejima najbolje su pokazali uskraćivanjem domaćinstva Konferenciji evropskih rabina, otkazivanjem prijema Ambasadi Izraela, antisemitskim porukama i slično. To je problem Sarajeva i inih sabita. Republiku Srpsku ne zanima Sarajevo. Mi imamo svoj cilj - zaključio je Košarac u objavi na "Instagramu".