Cvijanović i Ginkel o daljem razvoju saradnje sa SAD

28.01.2026

15:19

Жељка Цвијановић и Џон Гинкел
Foto: Ustupljena fotografija

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džonom Ginkelom.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnim političkim i ekonomskim temama u Republici Srpskoj i BiH, te daljem razvoju saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama u različitim oblastima, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

Cvijanovićeva je pozdravila interes američkih kompanija za investiranje u oblasti energetike i podržala realizaciju važnih projekata sa partnerima iz SAD-a.

Делегација Српске у Израелу

Republika Srpska

Trišić Babić: Srpska ima iskrene prijatelje u Izraelu

Cvijanovićeva je istakla da se preko realizacije projekta Južne interkonekcije otvara prostor i za druge energetske i infrastrukturne projekte, što podrazumijeva brži ekonomski razvoj i benefit za sve u BiH.

