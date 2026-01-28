Cvijanović i Ginkel o daljem razvoju saradnje sa SAD

28.01.2026
15:19
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Džonom Ginkelom.
Na sastanku je razgovarano o aktuelnim političkim i ekonomskim temama u Republici Srpskoj i BiH, te daljem razvoju saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama u različitim oblastima, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.
Cvijanovićeva je pozdravila interes američkih kompanija za investiranje u oblasti energetike i podržala realizaciju važnih projekata sa partnerima iz SAD-a.
Cvijanovićeva je istakla da se preko realizacije projekta Južne interkonekcije otvara prostor i za druge energetske i infrastrukturne projekte, što podrazumijeva brži ekonomski razvoj i benefit za sve u BiH.
