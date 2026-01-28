Dvije firme dale ponudu za izgradnju gasovoda

Na tender za projektovanje i izgradnju magistralnog gasovoda Šepak – Novi Grad koji je raspisala firma Sarajevo – gas iz Istočnog Sarajeva pristigle su dvije ponude i to firmi Vemak Insaat iz Turske i Konvar ispred grupe ponuđača iz Srbije i Republike Srpske.

"Sada gledamo tehničku dokumentaciju, licence i ostalo. Kada prođu taj krug onda ide cijena i dostavljanje finansijske ponude", rekao je Nedeljko Elek, direktor kompanije Sarajevo-gas.

Inače, radi se o tenderu raspisanom krajem prošle godine čija je vrijednost oko 900 miliona KM bez PDV-a, odnosno više od milijardu KM sa PDV-om. Ta vrijednost ovaj projekat svrstava u najveće energetske investicije u Bosni i Hercegovini.

U tenderskoj dokumentaciji navedeno je da su predmet nabavke projektovanje gasovoda, izgradnja kompletne trase i izvođenje svih građevinskih i specijalističkih radova.

Rok za dostavljanje ponuda istekao je danas (28. januar 2026. godine), a kriterijum za eventualnu dodjelu ugovora biće najniža ponuđena cijena.

Ovaj gasovod u principu prati trasu "Istočne gasne interkonekcije" o kojoj se u Bosni i Hercegovini govori već godinama.