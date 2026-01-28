Ograničava se plaćanje gotovinom: Trgovci će morati provjeravati identitet ako plaćate preko ovog iznosa

Od 2027. godine u Evropskoj uniji stupaju na snagu nova pravila koja ograničavaju korištenje gotovine u poslovnim transakcijama.

Gotovinsko plaćanje biće dopušteno do najviše 10.000 evra, dok će se svi iznosi iznad tog praga morati podmirivati bezgotovinskim putem. Osim toga, već kod plaćanja gotovinom od 3000 eura trgovci će imati obavezu provjere i evidentiranja identiteta kupca, piše Fenix Magazin.

Nova pravila proizlaze iz EU uredbe čiji je cilj povećati transparentnost financijskih tokova i suzbiti pranje novca te druge oblike financijskog kriminala. Iako se odnose isključivo na poslovne transakcije, za mnoge građane i poduzetnike predstavljaju značajnu promjenu u svakodnevnoj praksi.

Šta se sve mijenja?

Prema novim pravilima, od 10. jula 2027. poduzeća i samostalni poduzetnici u cijeloj Evropskoj uniji smjeće primati ili isplaćivati gotovinu samo do iznosa od 10.000 evra. Sve iznad toga moraće se plaćati bezgotovinski – npr. bankovnom uplatom, karticom ili drugim digitalnim sredstvima plaćanja.

Ova se odredba odnosi isključivo na poslovni promet, dok privatne transakcije između građana u pravilu ostaju izuzete. Države članice zadržavaju pravo uvesti i stroža nacionalna ograničenja, no Njemačka, npr., zasad ne planira dodatne mjere. Ond‌je već postoje obaveze identifikacije pri gotovinskim plaćanjima od 10.000 evra naviše, a ta će pravila ostati na snazi i nakon stupanja nove uredbe.

Najveća novost za svakodnevno poslovanje odnosi se na prag od 3.000 evra. Od tog iznosa nadalje trgovci će morati provjeriti identitet kupca i zabilježiti njegove podatke. To znači dodatni administrativni teret za poduzetnike, dok će potrošači s tom obavezom najčešće doći u dodir pri većim kupnjama, poput skuplje elektronike, namještaja ili luksuzne robe.

Što ostaje dopušteno fizičkim osobama?

I dalje će biti dopušteno posjedovati, podizati i međusobno koristiti gotovinu u bilo kojem iznosu. Takođe, gotovinska kupnja automobila vrijednog više od 10.000 evura i dalje je moguća ako se radi o transakciji između dviju fizičkih osoba.

Ipak, neka posebna ograničenja ostaju na snazi neovisno o novoj uredbi. Anonimna kupnja plemenitih metala dopuštena je samo do iznosa od 1.999,99 eura, dok se nekretnine od 2023. godine više ne smiju plaćati gotovinom.

Nova EU pravila tako predstavljaju pokušaj ujednačavanja gotovinskog poslovanja na razini cijele Unije, uz naglasak na veću transparentnost i kontrolu velikih iznosa – ali bez potpunog ukidanja gotovine iz svakodnevnog života.