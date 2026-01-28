Najveća plata u Srpskoj 180.000 KM: Evo gdje je isplaćena

28.01.2026
Najveća pojedinačna neto plata u Republici Srpskoj tokom prošle godine isplaćena je u Istočnom Novom Sarajevu i iznosila je čak 186.673 KM, a ostvarena je u oblasti nespecijalizovane trgovine na veliko.
Najveća pojedinačna neto plata u Republici Srpskoj tokom prošle godine isplaćena je u Istočnom Novom Sarajevu i iznosila je čak 186.673 KM, a ostvarena je u oblasti nespecijalizovane trgovine na veliko, potvrđeno je iz Poreske uprave Republike Srpske.
Na drugom mjestu nalazi se plata isplaćena u Banjaluci u iznosu od 157.702 KM, u djelatnosti ostalih uslužnih djelatnosti koje se odnose na informacione tehnologije.
Treća najveća plata dolazi iz Doboja, gdje je u oblasti vađenja ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, uključujući krečnjak, isplaćeno 123.310 KM.
Četvrta po visini plata isplaćena je takođe u Banjaluci i iznosila je 111.221 KM, a riječ je o djelatnosti ostalog novčanog poslovanja (posredovanje).
Prema podacima Poreske uprave RS, među deset najvećih plata našle su se još:
Istočno Novo Sarajevo – 94.645 KM (nespecijalizovana trgovina na veliko)
Banjaluka – 90.615 KM (ostalo novčano poslovanje – posredovanje)
Banjaluka – 90.248 KM (iznajmljivanje i davanje u zakup mašina i opreme)
Novi Grad – 89.162 KM (vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo)
Banjaluka – 86.864 KM (ostalo novčano poslovanje – posredovanje)
Istočno Novo Sarajevo – 86.064 KM (ostale informacione uslužne djelatnosti)
