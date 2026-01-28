Logo
Najveća plata u Srpskoj 180.000 KM: Evo gdje je isplaćena

28.01.2026

15:47

Највећа плата у Српској 180.000 КМ: Ево гдје је исплаћена
Foto: ATV

Najveća pojedinačna neto plata u Republici Srpskoj tokom prošle godine isplaćena je u Istočnom Novom Sarajevu i iznosila je čak 186.673 KM, a ostvarena je u oblasti nespecijalizovane trgovine na veliko.

Na drugom mjestu nalazi se plata isplaćena u Banjaluci u iznosu od 157.702 KM, u d‌jelatnosti ostalih uslužnih d‌jelatnosti koje se odnose na informacione tehnologije.

Na drugom mjestu nalazi se plata isplaćena u Banjaluci u iznosu od 157.702 KM, u d‌jelatnosti ostalih uslužnih d‌jelatnosti koje se odnose na informacione tehnologije.

Treća najveća plata dolazi iz Doboja, gd‌je je u oblasti vađenja ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, uključujući krečnjak, isplaćeno 123.310 KM.

Срушила се скела

Region

Urušila se ogromna skela u Zagrebu, snimak postao viralan

Četvrta po visini plata isplaćena je takođe u Banjaluci i iznosila je 111.221 KM, a riječ je o d‌jelatnosti ostalog novčanog poslovanja (posredovanje).

Prema podacima Poreske uprave RS, među deset najvećih plata našle su se još:

Istočno Novo Sarajevo – 94.645 KM (nespecijalizovana trgovina na veliko)

Banjaluka – 90.615 KM (ostalo novčano poslovanje – posredovanje)

Banjaluka – 90.248 KM (iznajmljivanje i davanje u zakup mašina i opreme)

Novi Grad – 89.162 KM (vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo)

Banjaluka – 86.864 KM (ostalo novčano poslovanje – posredovanje)

Istočno Novo Sarajevo – 86.064 KM (ostale informacione uslužne d‌jelatnosti)

