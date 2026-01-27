Logo
Raste cijena nafte

27.01.2026

22:39

Nafta postrojenje
Foto: Loïc Manegarium/Pexels

Cijene nafte porasle su danas za dva odsto, jer je jaka zimska oluja u Sjedinjenim Američkim Državama poremetila proizvodnju i rad rafinerija.

Tako se cijena nafte Brent kretala na nivou od oko 67 dolara po barelu, a američke sirove nafte WTI (West Texas Intermediate) na oko 62 dolara po barelu, prenio je Trejding ekonomiks.

Američki proizvođači nafte izgubili su tokom vikenda do dva miliona barela dnevno, ili otprilike 15 odsto nacionalne proizvodnje, jer je ledeno vrijeme opteretilo energetsku infrastrukturu i elektroenergetske mreže.

Nekoliko rafinerija duž američke obale Meksičkog zaliva takođe je prijavilo probleme u vezi sa vremenskim uslovima, što je izazvalo zabrinutost oko kratkoročnog snabdijevanja gorivom i potencijalnog smanjenja zaliha ako hladni uslovi potraju.

Geopolitički rizik ostao je u fokusu nakon što su SAD rasporjedile nosač aviona i ratne brodove na Bliskom istoku, održavajući povišene tenzije.

S druge strane, zabrinutost oko snabdijevanja djelimično je kompenzovana očekivanim povećanjem proizvodnje iz Kazahstana, jer se priprema nastavak aktivnosti na polju Tengiz, a cjevovod CPC se vratio radu u punom kapacitetu.

