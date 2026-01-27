Ne prestaje krađa goriva iz RiTE Gacko

U ovom kombiju sinoć je iz RiTE Gacko krenulo 37 bidona sa po 25 litara ukradenog dizel goriva. Vozio je Bilećanin D.D. ali samo do Stepena, tu ga je dočekala policijska STOP tabla. D.D: nije zaposlenik RiTE Gacko za ATV kažu iz ovog preduzeća.

Ovih blizu 1000 litara ukradenog goriva iz gatačkog giganta nije ništa novo jer se već godinama iz tamošnjih mašina ispumpava dizel. Krade se na sve načine i ko kako stigne. Sa gatačkim gorivom vozaju se mnogi. Kontinuitet krađe je stalan a mi radimo šta možemo, kaže prvi hercegovački policajac. Brojni su završili sa lisicama na rukama ali samo do suda.

"Nažalost uvijek nisu bile adekvatne presude nadležnih sudova za ta lica. Sama kvalifikacija i dokazivanje toga je vrlo zahtjevno", rekao je Siniša Laketa, načelnik PU Trebinje.

Zahtjevno je izgleda i Tužilaštvu da sabere sve predmete koje su zaprimili, još zahtjevnije je izgleda postupiti po istim. Policija iznosi podatke za posljednjih 30 mjeseci, evidentirali su kažu dvadesetak krivičnih djela.

"Od čega je veći broj krivičnih djela utaja a manji broj krivičnih djela je krađa. Oduzeto je nekih 5,5 tona dizel goriva uključujući i ovo juče i podnesen je izvještaj protiv 22 lica", rekao je Siniša Laketa, načelnik PU Trebinje.

Sa tim izvještajima se obično ova gatačka saga i završava. Baš kao i ovi izvještaji i naša brojna pitanja završavaju u ladicama Tužilaštva i Suda u Trebinju.

Policija je nekada znala pretresti cijelo Gacko, pokupiti bidone i uhapsiti na desetine ljudi koje bi Sud oslobodio a onda bi se ti isti ljudi žalili i od preuzeća RiTE Gacko naplaćivali odštete. Sve ovo je bio pravi vjetar u leđa da se krađa nastavi.

Dnevne potrebe gatačke zlatne koke su oko 22.000 litara goriva. Ako se ukrade na primjer 1000 teško je i primjetiti. Još teže je krađu otkriti jer su kradljivci napravili čvrst lanac. Imovinu preduzeća čuva oko 90 radnika, od toga je 70 zaposlenih u Službi zaštite i 20 iz privatne agencije. Očito je daa im ne ide baš najbolje.