Logo
Large banner

Košarac: "Hidroelektrane na Drini" jedan od najvažnijih energetskih stubova Srpske

27.01.2026

18:24

Komentari:

0
Кошарац: "Хидроелектране на Дрини" један од најважнијих енергетских стубова Српске
Foto: ATV

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da je preduzeće "Hidroelektrane na Drini" jedan od najvažnijih energetskih stubova Republike Srpske, osiguravajući stabilnost snabdijevanja i visok kvalitet električne energije.

Košarac je naveo da mu je čast i veliko zadovoljstvo što je danas u Višegradu prisustvovao obilježavanju Savindana, krsne slave "Hidroelektrana na Drini".

On je dodao da je ovo preduzeće jedan od najvažnijih pokretača privrednog razvoja istočnog dijela Republike Srpske, te da je posebno ponosan na njihov socijalni senzibilitet i podršku koju pružaju lokalnim zajednicama u Srpskoj.

Састанак

Republika Srpska

Minić razgovarao sa predstavnicima mljekara: Zadovoljni postignutim dogovorom

"U dobroj vjeri da ćemo u godinama pred nama proslavljati nove uspjehe "Hidroelektrana na Drini", mom prijatelju, direktoru Nedeljku Perišiću i svim radnicima upućujem srdačne čestitke", napisao je Košarac na Instagramu.

Podijeli:

Tag:

Staša Košarac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Жељка Цвијановић у Лакташима

BiH

Cvijanović: Političko Sarajevo želi destabilizovati Srpsku

4 h

0
Европа упозорила БиХ: Полицајци млате ухапшене, домови социјалне заштите смрде на урин и фекалије

BiH

Evropa upozorila BiH: Policajci mlate uhapšene, domovi socijalne zaštite smrde na urin i fekalije

5 h

0
Цвијановић: Нисам гласала за закључке у вези са БХРТ-ом

BiH

Cvijanović: Nisam glasala za zaključke u vezi sa BHRT-om

6 h

1
Форто "ударио" на СДА због превозника

BiH

Forto "udario" na SDA zbog prevoznika

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

06

Pijani vozač sletio sa puta, pa pokušao pobjeći policiji

19

53

Košarkaši Borca protiv Sutjeske za plasman u plej-of Aba 2 lige

19

52

Krvlju iskazali odanost Dvoglavom orlu: Oglasio se PAOK nakon tragične nesreće

19

52

Proglašen mrtvim, pa ga vratili u život: Ono što je ''vidio'' pamtiće cijelog života

19

50

Ne prestaje krađa goriva iz RiTE Gacko

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner