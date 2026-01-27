Košarac: "Hidroelektrane na Drini" jedan od najvažnijih energetskih stubova Srpske

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da je preduzeće "Hidroelektrane na Drini" jedan od najvažnijih energetskih stubova Republike Srpske, osiguravajući stabilnost snabdijevanja i visok kvalitet električne energije.

Košarac je naveo da mu je čast i veliko zadovoljstvo što je danas u Višegradu prisustvovao obilježavanju Savindana, krsne slave "Hidroelektrana na Drini".

On je dodao da je ovo preduzeće jedan od najvažnijih pokretača privrednog razvoja istočnog dijela Republike Srpske, te da je posebno ponosan na njihov socijalni senzibilitet i podršku koju pružaju lokalnim zajednicama u Srpskoj.

"U dobroj vjeri da ćemo u godinama pred nama proslavljati nove uspjehe "Hidroelektrana na Drini", mom prijatelju, direktoru Nedeljku Perišiću i svim radnicima upućujem srdačne čestitke", napisao je Košarac na Instagramu.