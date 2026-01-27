Cvijanović: Političko Sarajevo želi destabilizovati Srpsku

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je namjera političkog Sarajeva da destabilizuje Republiku Srpsku, a potvrda jeste zahtjev SDA i Demokratskog fronta upućen Ustavnom sudu BiH za provjeru ustavnosti izbora nove Vlade Republike Srpske.

"Jasno je da se stvari nižu kontinuirano, a namjera političkog Sarajeva jeste i da Republika Srpska ostane bez institucija, što se neće dogoditi", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je novinarima u Laktašima napomenula da se loša namjera političkog Sarajeva mogla vidjeti i iz pravosudnog procesa koji je bio politički protiv predsjednika Republike Srpske.

"Kada o ovome govorimo jasno je da je izvršen pravni napad Kristijana Šmita i svih koji su odlučili i smatraju da pojedinac može da bude iznad institucija. Iz ovoga su proistekle mnoge druge stvari, a jedna jeste postavljanje pitanja da li je prethodna Vlada Republike Srpske ustavna i legalna. Sada se ova priča nastavlja i ne bi me iznenadilo da dalje idu sa napadnima na Narodnu skupštinu", navela je Cvijanovićeva.

Ona kaže da je obaveza da se Republike Srpska od ovoga brani.

"Do sada smo to uspješno radili, a tako će i biti. Izuzetno je važno da Republika Srpska bude na okupu što znači građani i institucije kada je riječ o odbrani od napada. Riječ je o njihovim mahinacijama različitog tipa i ništa se ne dešava slučajno. Dovoljno je da se pogleda izborni proces, jer ne dozvoljavaju da se završi i sigurno je da se spletkari sa određenim političkim strukturama želeći da se nanese šteta Republici", rekla je Cvijanovićeva.