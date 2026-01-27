Samo Mask zaradio više od čovjeka koji ima veze sa Srbijom

Šef odbrane generacije milenijalaca stekao je više bogatstva u prvih nekoliko sedmica 2026. godine nego bilo ko na svijetu osim direktora Tesle, Ilona Muska.

Majkl Strnad (33) obogatio se za 22 milijarde dolara od početka januara, pokazuje "Blumbergov" indeks milijardera.

Samo je izvršni direktor Tesle i Spejs Iksa Ilon Mask, koji je od početka godine porastao za 70 milijardi dolara, stekao veće bogatstvo u tom periodu.

Rast od 150 odsto

Strnadovo neto bogatstvo poraslo je za 150% na 37 milijardi dolara za manje od mjesec dana, što ga je gurnulo na 64. mjesto na listi najbogatijih.

Zdravlje Stručnjaci upozoravaju: Odlaziti bolestan na posao - više štete nego koristi

Sada je bogatiji od suosnivača Fejsbuka Eduarda Saverina, šefa SoftBanka Masayšija Sona i čeličnog magnata Lakšmija Mitala.

Njegov porast bogatstva izazvan je kotiranjem njegove kompanije, Čehoslovak Grup, na berzi u Amsterdamu u petak.

CSG je osigurao javnu procjenu vrijednosti preko 30 milijardi dolara, a Strnad je prodao svoje dionice u vrijednosti od 3 milijarde dolara u inicijalnoj javnoj ponudi, smanjujući svoje vlasništvo sa praktično 100% na 85%.

Preuzeo porodični biznis

Kao rukovodilac u sektoru odbrane u tridesetim godinama, Strnad se ističe među 10 najvećih dobitnika ove godine, od kojih su mnogi mnogo stariji i imaju softverska bogatstva.

BiH BiH širom otvorila vrata Marku Perkovići Tompsonu

Na toj listi su osnivač Interaktiv Brokersa Tomas Peterfaj i suosnivači Alfabeta Leri Pejdž i Sergej Brin.

"Blumberg" je ažurirao Strnadovo neto bogatstvo na osnovu njegovog udjela u CSG-u. Ranije se oslanjao na finansijske podatke CSG-a i multiplikatore vrednovanja njegovih konkurenata u sektoru odbrane.

Na veb stranici CSG-a vidi se da je kompanija započela kao Ekskalibur Armi, koju je 1995. godine osnovao Strnadov otac za proizvodnju kopnene opreme za vojsku, policiju i hitne službe.

Strnad se pridružio kompaniji 2011. godine, postao je generalni direktor 2013. godine, a vlasništvo je preuzeo 2018. godine. Proširio je fokus i prisustvo CSG-a: sada zapošljava preko 14.000 ljudi u osam zemalja i posluje u automobilskoj, vazduhoplovnoj, željezničkoj i odbrambenoj industriji.

CSG se uglavnom proširio kroz akvizicije , uključujući Tatra Trucks, proizvođača sačmarica Peraci i D Kinetik Grup, koja je vlasnik brendova municije Federal i Remington.

Proizvodi dronove u Srbiji

Strnadova kompanija takođe posjeduje akademiju za obuku pilota helikoptera i zemaljskog osoblja u Slovačkoj, vodi tvornicu municije u Španiji i ima licencu od evropskog ogranka Dženeral Dinamiksa za proizvodnju oklopnih vozila Pandur.

Tenis Ogroman skandal na Australijan openu: Trener bio u vezi sa djevojčicom

Dionice obrambene industrije ostvarile su nadmašujući rast u posljednjih nekoliko godina zahvaljujući većim obvezama vlada u pogledu ulaganja u odbranu, te sukobima između Rusije i Ukrajine kao i Izraela i Gaze koji su povećali potražnju za vojnom opremom.

Inače, ovaj milijarder je povezan sa proizvodnjom dronova u Srbiji o čemu je "Dojče Vele" pisao ranije.