Osigurati veći nivo saradnje energetskih subjekata

Problema i te kako ima, koji su bili vidljivi krajem prošle godine - termoelektrane su stare, tehnološki zastarjele i sve skuplje za održavanje, dok su rudnici u sve težem stanju, s padom kvaliteta i dostupnosti uglja. Kontinuirani su prigovori da postoje visoki naponi u prenosnoj mreži koji se negativno odražavaju na energetska postrojenja kod proizvodnih preduzeća.

"To su naše dvije elektro privrede i EFT oni su izrazili želju da daju svoj doprinos da o svom vlastitom trošku

izgrade jednu prigušnicu koja bi doprinijela stabilizaciji visokog napona u mreži i to bi otklonilo mogućnost većih havarija koje bi mogle imati proizvodna preduzeća", rekao je Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.

Problemi su vidljivi i na bh nivou. Tri elektroprivrede, podijeljene nadležnosti i slaba koordinacija unutar BiH otežavaju strateško planiranje i usklađivanje s pravilima Energetske zajednice i tržišta Evropske unije. Zbgo toga je koordinacija preduzeća unutar BiH izuzetno važna.

"Cilj ovog sastanka je bio da ukažemo na tekuću problematiku i da se što bolje pripremimo na transformaciju cjelokupnog energetskog sektora", rekao je Miro Džakula, generalni direktor Elektroprenosa BiH.

Bez ozbiljnih ulaganja u modernizaciju, termoelektrane će postajati sve skuplje i manje konkurentne.

"Ono što je danas bila glavna riječ jeste kako u narednom periodu ovaj sektor da unaprijedimo, jer smo svjesni da nije u dobrom stanju, u dobroj formi", rekao je Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH.

U kratkom roku ovaj sektor će se suočavati s kombinacijom rasta cijena električne energije, povećanog uvoza i pokušaja saniranja gubitaka elektroprivreda. Srednjoročno, bez reformi i ulaganja, rizici po energetsku sigurnost postaju realni. Dugoročno, izbor je prilično jasan: ili kontrolisana tranzicija ka modernijem, raznovrsnijem i tržišno održivom sistemu, ili zavisnost od uvoza i gubitak nekadašnje energetske stabilnosti.