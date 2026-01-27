Logo
Large banner

Nike ukida preko 700 radnih mjesta: Evo šta je razlog

27.01.2026

15:13

Komentari:

0
Нике укида преко 700 радних мјеста: Ево шта је разлог

Američka kompanija Nike otpušta 775 radnika, rekao je Rojtersov izvor upoznat sa situacijom, dok se ovaj sportski gigant nastoji povećati profit i ubrzati primjenu automatizacije.

Otkazi će se prvenstveno odnositi na radna mjesta u distributivnim centrima u saveznim državama Tenesi i Misisipi, gdje ovaj proizvođač sportske obuće ima velika skladišta, naveo je Rojtersov izvor.

илу-новац-19102025

Ekonomija

Više od 3 milijarde KM se slilo u jednu bh. opštinu

Nike pokušava povratiti tržišnu poziciju

Nike, čije se poslovanje suočava s poteškoćama, pokušava ponovo učvrstiti svoju poziciju vodećeg svjetskog brenda sportske opreme nakon gubitka tržišnog udjela u korist konkurenata. Kompanija je posljednjih godina prošla kroz nekoliko krugova otpuštanja.

U avgustu je smanjila manje od jedan odsto svoje korporativne radne snage u okviru mjera restrukturiranja pod vodstvom izvršnog direktora Eliota Hila, koji je na tu funkciju stupio 2024. godine.

Ranije je najavila da će u februaru 2024. godine smanjiti broj zaposlenih za dva odsto, što je značilo više od 1.600 radnih mjesta.

policija njemacka

Svijet

Lažni policajci ukrali 10.000 evra

Automatizacija i vještačka inteligencija u fokusu

U saopštenju za Rojters, Nike je naveo da "poduzima korake kako bi ojačao i pojednostavio svoje poslovanje, omogućio brže djelovanje i veći nivo discipline u radu".

Kako je saopšteno, ova mjera će se prvenstveno odraziti na distributivne operacije kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Skandalozna odluka Uzunovićeve, predlažem svenarodni miting

"Nikeovi prodajni trendovi u protekle dvije godine bili su znatno ispod uobičajenog nivoa, pa je vrlo vjerovatno da je kompanija izgradila prevelike skladišne kapacitete i zaposlila previše radnika", rekao je analitičar Morningstara Dejvid Švarc, dodavši da rezovi, uz brzo rastuće mogućnosti vještačke inteligencije, nisu iznenađenje, prenosi Fena.

Podijeli:

Tagovi:

Nike

Radna mjesta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пуцњава у кафићу у Добоју, рањен мушкарац

Hronika

Pucnjava u kafiću u Doboju, ranjen muškarac

52 min

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Dramatično: Ogromno klizište guta grad, ljudi hitno evakuisani, prizori su jezivi

48 min

0
Путин положио цвијеће на споменик поводом 82. годишњице пробоја опсаде Лењинграда

Svijet

Putin položio cvijeće na spomenik povodom 82. godišnjice proboja opsade Lenjingrada

54 min

0
Ђокић: У четвртак потписивање уговора о преносу концесионог права са "Комсара" на РиТЕ "Угљевик"

Ekonomija

Đokić: U četvrtak potpisivanje ugovora o prenosu koncesionog prava sa "Komsara" na RiTE "Ugljevik"

55 min

0

Više iz rubrike

Више од 3 милијарде КМ се слило у једну бх. општину

Ekonomija

Više od 3 milijarde KM se slilo u jednu bh. opštinu

36 min

0
Ђокић: У четвртак потписивање уговора о преносу концесионог права са "Комсара" на РиТЕ "Угљевик"

Ekonomija

Đokić: U četvrtak potpisivanje ugovora o prenosu koncesionog prava sa "Komsara" na RiTE "Ugljevik"

55 min

0
Дијамант зрењанин продат нови власник МК Група продаја уље

Ekonomija

Dijamant mijenja vlasnika, evo ko ih kupuje

2 h

0
Мајка свих споразума Индија и ЕУ

Ekonomija

"Majka svih sporazuma": Stvaraju zonu slobodne trgovine sa dvije milijarde ljudi

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

44

Uživajte dok možete: Nova promjena vremena stiže uskoro

15

41

Sijarto: Ukrajinski ambasador pozvan na razgovor zbog miješanja u izbore

15

40

Cvijanović: Političko Sarajevo želi destabilizovati Srpsku

15

34

Kako da riješite sukob u ljubavnoj vezi? Ovo su najbolji načini

15

31

Ko je Mirjana Pajković, političarka čiji su eksplicitni snimci isplivali

Small banner

Trenutno na programu

14:15

Teletrgovina

teletrgovina

14:30

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

14:35

Vojvođanski doručak/Lovačka kuhinja

lajfstajl

15:00

Odmetnica EP54 (12+, R)

serijski program

15:50

Krvavo cvijeće S02 EP273 (12+)

serijski program

16:40

Vježbajte sa Lidijom

lajfstajl

16:50

Najbolje iz ATV jutra

infotejment

Stanje na graničnim prelazima

Small banner