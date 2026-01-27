Nike ukida preko 700 radnih mjesta: Evo šta je razlog

Američka kompanija Nike otpušta 775 radnika, rekao je Rojtersov izvor upoznat sa situacijom, dok se ovaj sportski gigant nastoji povećati profit i ubrzati primjenu automatizacije.

Otkazi će se prvenstveno odnositi na radna mjesta u distributivnim centrima u saveznim državama Tenesi i Misisipi, gdje ovaj proizvođač sportske obuće ima velika skladišta, naveo je Rojtersov izvor.

Nike pokušava povratiti tržišnu poziciju

Nike, čije se poslovanje suočava s poteškoćama, pokušava ponovo učvrstiti svoju poziciju vodećeg svjetskog brenda sportske opreme nakon gubitka tržišnog udjela u korist konkurenata. Kompanija je posljednjih godina prošla kroz nekoliko krugova otpuštanja.

U avgustu je smanjila manje od jedan odsto svoje korporativne radne snage u okviru mjera restrukturiranja pod vodstvom izvršnog direktora Eliota Hila, koji je na tu funkciju stupio 2024. godine.

Ranije je najavila da će u februaru 2024. godine smanjiti broj zaposlenih za dva odsto, što je značilo više od 1.600 radnih mjesta.

Automatizacija i vještačka inteligencija u fokusu

U saopštenju za Rojters, Nike je naveo da "poduzima korake kako bi ojačao i pojednostavio svoje poslovanje, omogućio brže djelovanje i veći nivo discipline u radu".

Kako je saopšteno, ova mjera će se prvenstveno odraziti na distributivne operacije kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Nikeovi prodajni trendovi u protekle dvije godine bili su znatno ispod uobičajenog nivoa, pa je vrlo vjerovatno da je kompanija izgradila prevelike skladišne kapacitete i zaposlila previše radnika", rekao je analitičar Morningstara Dejvid Švarc, dodavši da rezovi, uz brzo rastuće mogućnosti vještačke inteligencije, nisu iznenađenje, prenosi Fena.