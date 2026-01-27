Dramatično: Ogromno klizište guta grad, ljudi hitno evakuisani, prizori su jezivi

Najmanje 1.500 ljudi evakuisano je iz svojih domova u gradu Ničemi, na jugu Sicilije nakon što je snažna oluja, izazvana ciklonom Hari, pokrenula klizište koje je formiralo rascep dužine oko četiri kilometra na padini brda.

Gradonačelnik ovog brdskog mjesta Masimilijano Konti izjavio je da je situacija kritična nakon što je oluja obrušila veliki dio padine, ostavljajući kuće opasno nadnete iznad ivice litice, prenosi Gardijan.

26.01.2026#Italy

1,500 people were affected by a landslide caused by rain in Niscemi, Sicily. The landslide extended 4 kilometers, isolating entire neighborhoods and destroying infrastructure, damaging roads and water mains.Twenty homes were damaged,and 15 cars were washed away. pic.twitter.com/bhpuD8hokR — Climate Review (@ClimateRe50366) January 26, 2026

Klizište je počelo da pokazuje znake pomjeranja u nedjelju, prije nego što se razvilo u front dug oko četiri kilometra.

Klizište će progutati jezgro grada?

Rascjep se i dalje širi, što izaziva strahovanja da bi mogao da proguta istorijsko jezgro grada.

"Ovo je dramatično klizište", rekao je Konti u video poruci objavljenoj na društvenim mrežama, pozvavši građane koji žive izvan ograđenih zona da ostanu kod kuće.

A four-kilometre section of a cliff collapsed in Sicily during a storm, forcing more than 1,000 people to evacuate. Italy declared a state of emergency and allocated 100 million euros for urgent relief. Damage is estimated at over 1.5 billion euros. pic.twitter.com/s8gxcoMP9Z — DW News (@dwnews) January 27, 2026

"Ne želim da iko olako shvati ovaj događaj. Srećom, nema povrijeđenih, ima samo materijalne štete na kućama", kazao je on.

Škole zatvorene

Salvatore Kočina, generalni direktor civilne zaštite Sicilije, izjavio je sinoć da će se sve kuće u radijusu od 50 do 70 metara urušiti.

“Incredible images of the landslide that is currently striking the city of Niscemi, Sicily, Italy 🇮🇹”



"Incredible images of the landslide that is currently striking the city of Niscemi, Sicily, Italy 🇮🇹"

Škole su danas ostale zatvorene, a put koji povezuje Ničemi sa priobalnim gradom Đelom zatvoren je za saobraćaj.

Mnogi evakuisani smješteni su kod rodbine, dok je nekoliko stotina ljudi posljednje dvije noći provelo u lokalnoj sportskoj dvorani.

Ničemi ima oko 25.000 stanovnika.