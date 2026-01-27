Logo
Dramatično: Ogromno klizište guta grad, ljudi hitno evakuisani, prizori su jezivi

Izvor:

Agencije

27.01.2026

14:58

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Najmanje 1.500 ljudi evakuisano je iz svojih domova u gradu Ničemi, na jugu Sicilije nakon što je snažna oluja, izazvana ciklonom Hari, pokrenula klizište koje je formiralo rascep dužine oko četiri kilometra na padini brda.

Gradonačelnik ovog brdskog mjesta Masimilijano Konti izjavio je da je situacija kritična nakon što je oluja obrušila veliki dio padine, ostavljajući kuće opasno nadnete iznad ivice litice, prenosi Gardijan.

Klizište je počelo da pokazuje znake pomjeranja u nedjelju, prije nego što se razvilo u front dug oko četiri kilometra.

Klizište će progutati jezgro grada?

Rascjep se i dalje širi, što izaziva strahovanja da bi mogao da proguta istorijsko jezgro grada.

"Ovo je dramatično klizište", rekao je Konti u video poruci objavljenoj na društvenim mrežama, pozvavši građane koji žive izvan ograđenih zona da ostanu kod kuće.

"Ne želim da iko olako shvati ovaj događaj. Srećom, nema povrijeđenih, ima samo materijalne štete na kućama", kazao je on.

Škole zatvorene

Salvatore Kočina, generalni direktor civilne zaštite Sicilije, izjavio je sinoć da će se sve kuće u radijusu od 50 do 70 metara urušiti.

Škole su danas ostale zatvorene, a put koji povezuje Ničemi sa priobalnim gradom Đelom zatvoren je za saobraćaj.

Mnogi evakuisani smješteni su kod rodbine, dok je nekoliko stotina ljudi posljednje dvije noći provelo u lokalnoj sportskoj dvorani.

Ničemi ima oko 25.000 stanovnika.

Tagovi:

