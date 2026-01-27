Orban: Brisel gura cijelu Evropu u dug zarad finansiranja Kijeva

On je u objavi na Fejsbuku naglasio da evropske zemlje nikada neće dobiti nazad novac koji Evropska komisija želi da se da Ukrajini, pošto Kijev neće platiti dug Evropljanima.

Orban je podsjetio da lideri EU namjeravaju da pošalju više milijardi dolara Kijevu uz pomoć zajedničkog zajma članica bloka.

Svijet Oštra poruka Orbana Zelenskom

"Taj plan ne podržava samo rukovodstvo u Briselu, već i mađarska opoziciona stranka Tisa. Oni kažu da je to zajam koji će biti vraćen. Ja kažem: "Dajte da Tisa pobijedi na izborima kao što će Ukrajinci vratiti taj zajam", poručio je Orban.