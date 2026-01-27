Logo
Orban: Brisel gura cijelu Evropu u dug zarad finansiranja Kijeva

Izvor:

SRNA

27.01.2026

14:29

Орбан: Брисел гура цијелу Европу у дуг зарад финансирања Кијева
Foto: Tanjug/AP

Brisel gura cijelu Evropu u dug zarad finansiranja Ukrajine, istakao je premijer Mađarske Viktor Orban.

On je u objavi na Fejsbuku naglasio da evropske zemlje nikada neće dobiti nazad novac koji Evropska komisija želi da se da Ukrajini, pošto Kijev neće platiti dug Evropljanima.

Orban je podsjetio da lideri EU namjeravaju da pošalju više milijardi dolara Kijevu uz pomoć zajedničkog zajma članica bloka.

Виктор Орбан

Svijet

Oštra poruka Orbana Zelenskom

"Taj plan ne podržava samo rukovodstvo u Briselu, već i mađarska opoziciona stranka Tisa. Oni kažu da je to zajam koji će biti vraćen. Ja kažem: "Dajte da Tisa pobijedi na izborima kao što će Ukrajinci vratiti taj zajam", poručio je Orban.

