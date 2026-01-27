Opala prodaja votke u Rusiji

Prodaja votke u Rusiji pala je za 3,6 odsto u 2025. godini u poređenju sa 2024. godinom.

Ukupna prodaja alkoholnih pića u Rusiji u 2025. godini iznosila je 205,798 miliona dekalitara, što je smanjenje od 9,3 odsto u odnosu na 2024. godinu, javljaju RIA Novosti, pozivajući se na Federalnu službu za regulisanje tržišta alkohola i duvana.

Ukupna prodaja žestokih pića sa preko 9 posto alkohola smanjena je za 1,1 odsto u 2025. godini.

Prodaja konjaka je smanjena za 9,2 odsto, prodaja vina za 1,9 odsto, a pjenušavih vina za 3,2 odsto.

Prodaja likernih vina smanjena je za 10,7 odsto.

Prodaja pića sa niskim sadržajem alkohola pala je za 87,3 odsto na 1,526 miliona dekalitara.

(rt balkan)