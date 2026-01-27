Logo
Large banner

Opala prodaja votke u Rusiji

Izvor:

RT Balkan

27.01.2026

12:34

Komentari:

0
Опала продаја вотке у Русији

Prodaja votke u Rusiji pala je za 3,6 odsto u 2025. godini u poređenju sa 2024. godinom.

Ukupna prodaja alkoholnih pića u Rusiji u 2025. godini iznosila je 205,798 miliona dekalitara, što je smanjenje od 9,3 odsto u odnosu na 2024. godinu, javljaju RIA Novosti, pozivajući se na Federalnu službu za regulisanje tržišta alkohola i duvana.

Ukupna prodaja žestokih pića sa preko 9 posto alkohola smanjena je za 1,1 odsto u 2025. godini.

Prodaja konjaka je smanjena za 9,2 odsto, prodaja vina za 1,9 odsto, a pjenušavih vina za 3,2 odsto.

Alkohol pijanac

Svijet

Najmanje 25 mrtvih zbog lažne votke, uhapšena vaspitačica

Prodaja likernih vina smanjena je za 10,7 odsto.

Prodaja pića sa niskim sadržajem alkohola pala je za 87,3 odsto na 1,526 miliona dekalitara.

(rt balkan)

Podijeli:

Tagovi:

votka

Rusija

prodaja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кинези полудјели за руском вотком

Svijet

Kinezi poludjeli za ruskom votkom

7 mj

0
Мањи порез на лијекове, али већи на цигарете и алкохол

Ekonomija

Manji porez na lijekove, ali veći na cigarete i alkohol

16 h

0
СЗО: Јефтина слатка пића и алкохол доприносе дијабетесу

Zdravlje

SZO: Jeftina slatka pića i alkohol doprinose dijabetesu

1 sedm

0
Возач заустављен са готово 3,5 промила алкохола у крви

Hronika

Vozač zaustavljen sa gotovo 3,5 promila alkohola u krvi

4 d

0

Više iz rubrike

лед

Svijet

"Crni led" u Njemačkoj: Izdato upozorenje za vozače

59 min

0
"Црни лед" у Њемачкој: Издато упозорење за возаче

Svijet

"Crni led" u Njemačkoj: Izdato upozorenje za vozače

1 h

0
Бијела кућа демантовала писање "Фајненшел тајмса"

Svijet

Bijela kuća demantovala pisanje "Fajnenšel tajmsa"

2 h

0
Дмитријев: Шта је потребно за мир у Украјини

Svijet

Dmitrijev: Šta je potrebno za mir u Ukrajini

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

11

Ispovijest surogat majke: Svi misle da je predaja bebe najteža, ali nije

13

11

Anđelka Kuzmić objasnila kako je došlo do dogovora sa mljekarima

13

10

Dijamant mijenja vlasnika, evo ko ih kupuje

13

04

Marinković operisan, evo kolika pauza slijedi

13

00

Ako kupujete polovan auto iz Njemačke, oprez! Evo kako funkcioniše nova prevara, ni para ni vozila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner