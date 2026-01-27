Bijela kuća demantovala pisanje "Fajnenšel tajmsa"

Bijela kuća demantuje izvještaj lista "Fajnanšel tajms" da će Ukrajina morati da se odrekne teritorija u zamjenu za bezbjednosne garancije od SAD, saopštila je portparol Bijele kuće Ana Keli.

- Šteta što "Fajnenšel tajms" dozvoljava zlonamjenim akterima da anonimno lažu kako bi ismijavali mirovni proces, koji je u sjajnoj poziciji nakon istorijskog trilateralnog sastanka u Abu Dabiju tokom vikenda - rekla je Kelijeva "Fajnenšel tajmsu".

Neimenovani izvor upoznat sa stavom SAD izjavio je da Vašington ne pokušava da natjera Ukrajinu na bilo kakve teritorijalne ustupke, uz napomenu da bezbjednosne garancije koje bi Vašington mogao da ponudi zavise od stava Moskve i Kijeva.

"Fajnenšel tajms" objavio je ranije danas da su SAD poručile Kijevu da će dobiti američke bezbjednosne garancije samo ako se prvo odrekne teritorija.