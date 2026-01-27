Tone kokaina završile na dnu okeana

Portugalska policija zaplijenila je gotovo devet tona kokaina nakon presretanja narko-podmornice u blizini Azora, u jednoj od najvećih akcija protiv krijumčarenja droge u Evropi. Tokom operacije, koja je izvedena u izuzetno teškim vremenskim uslovima, plovilo je potonulo, a dio tereta završio je na dnu Atlantskog okeana.

Portugalska pravosudna policija saopštila je da je zapljena sprovedena u zajedničkoj operaciji sa mornaricom i ratnim vazduhoplovstvom, uz koordinaciju sa američkom Agencijom za suzbijanje droga i britanskom Nacionalnom agencijom za kriminal, prenosi Indeks.

Presretnuto plovilo na kraju je potonulo, pri čemu je 35 bala kokaina završilo na dnu Atlantskog okeana. Četvorica muškaraca na brodu, trojica državljana Kolumbije i jedan državljanin Venecuele, uhapšeni su.

- Plovilo, koje je stiglo iz Latinske Amerike i na kojem su bila četiri strana državljana, prevozilo je 300 bala kokaina. Presretanje polupodmornice dogodilo se na moru, otprilike 230 nautičkih milja od Azora, u izuzetno teškim i opasnim uslovima zbog nepovoljnih vremenskih prilika - objavila je portugalska policija.

Najveća zapljena kokaina u istoriji Portugala

Portparol policije rekao je za Agans Frans Pres da je riječ o „najvećoj zapljeni kokaina u istoriji Portugala“. Prema izvještajima portugalskih medija, vrijednost zaplijenjene droge mogla bi dostići i do 600 miliona evra.

📢Maior apreensão de sempre de cocaína em Portugal



A @PJudiciaria realizou com a @MarinhaPT e a @fap_pt uma operação de combate ao tráfico de droga por via marítima, no decurso da qual foi possível intercetar, em alto mar, um semi-submersível com cerca de 9 ton. de cocaína. pic.twitter.com/RqJwjUSHFK — Polícia Judiciária (@PJudiciaria) January 25, 2026

U martu prošle godine portugalska policija presrela je još jednu narko-podmornicu kod Azora koja je prema Evropi prevozila gotovo 6,5 tona kokaina.

Iako se polupodmorska plovila za krijumčarenje droge redovno koriste u Kolumbiji i drugim dijelovima Južne i Srednje Amerike još od osamdesetih godina, u evropskim vodama nisu zabilježena sve do 2006. godine, kada je napuštena podmornica pronađena u estuariju u sjeverozapadnoj španskoj regiji Galiciji.

Prva potpuno natovarena narko-podmornica pronađena u evropskim vodama izvučena je 2019. godine u jednom zalivu u Galiciji, gdje je bila potopljena zajedno sa teretom od tri tone kokaina. Prije četiri mjeseca španska policija zaplijenila je 3,6 tona kokaina koji je u Galiciju takođe dopremljen narko-podmornicom.

U intervjuu za Gardijan prošlog mjeseca, čelnik Centralne narkotičke brigade španske nacionalne policije izjavio je da drastičan pad cijena kokaina tjera kriminalne grupe da ponovo koriste narko-podmornice koje su ranije potapale nakon jednokratnih putovanja iz Južne Amerike.

„Cijena robe je stvarno, stvarno niska, pa su organizacije, sasvim logično, promijenile pristup. Umjesto da ih potapaju, sada iskrcavaju drogu i uspostavljaju platforme za snabdijevanje gorivom na moru, kako bi se polupodmornice mogle vratiti u zemlje iz kojih su došle i obaviti što više putovanja“, objasnio je Alberto Morales.

Španci razbili sofisticiranu krijumčarsku mrežu

Španska policija je juče odvojeno saopštila da je razbila veliku i veoma sofisticiranu mrežu za krijumčarenje kokaina koja je koristila snažne glisere i pomorske baze u Atlantiku za dopremanje više od 57 tona droge u Evropu tokom protekle godine.

Jednogodišnja istraga, koju je vodila nacionalna policija, rezultirala je sa 105 hapšenja, zapljenom 10,4 tone kokaina i oduzimanjem 30 plovila.

Istragom je utvrđeno da su članovi kriminalne grupe, sa sjedištima u južnoj Španiji, Portugalu, na Kanarskim ostrvima i u Maroku, pod okriljem noći isplovljavali gliserima kako bi se sastajali sa brodovima za snabdijevanje i skladištenje. Droga se prebacivala na glisere, a zatim prevozila na špansko kopno i Kanarska ostrva.

„Stvorili su prave plutajuće platforme na kojima su vozači ostajali na moru i više od mjesec dana, sprovodeći više uzastopnih operacija. Imali su vlastite zalihe goriva, a dokazi pokazuju da su koristili više od 100.000 litara. Manja plovila bila su zadužena za snabdijevanje benzinom, namirnicama, komunikacionom opremom, pa čak i odjećom za kurire koji su pratili drogu sa matičnog broda do naše zemlje“, navela je policija.

Istražioci su otkrili i do kojih je krajnosti mreža bila spremna da ide kako bi sačuvala tajnost svojih aktivnosti: porodici jednog člana koji je preminuo isplaćeno je 12 miliona evra kako bi se „garantovalo njihovo ćutanje i izbjegla bilo kakva sumnja u kriminalne aktivnosti“.