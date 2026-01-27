Nešto se čudno dešava u Kini: Potezi Si Đinpinga zbunjuju i analitičare, šta planira?

Odluka kineskog lidera Si Đinpinga da stavi najvišerangiranog generala u zemlji pod istragu predstavlja zapanjujući potez koji Sija praktično ostavlja samog na vrhu vojne hijerarhije. Takođe, otvara i duboka pitanja o posledicama po najveće oružane snage na svijetu, kao i o ambicijama Pekinga da preuzme kontrolu nad Tajvanom.

Ali ova čistka takođe jasno pokazuje jedno - Si Đinping ne vidi nijednu metu kao preveliku da bi bila uklonjena dok preoblikuje vojsku prema sopstvenoj viziji, dok lojalnost stavlja iznad svega.

Istraga partijskog članstva

Istrage protiv Džang Jouksije, ratom prekaljenog i iskusnog vojnog komandanta i dugogodišnjeg Sijevog saveznika, i Liju Dženlija, koji predvodi združene operacije Narodnooslobodilačke vojske (PLA), objavljene su u subotu u kratkom video-snimku, koji traje svega 30 sekundi, a koji je objavilo Ministarstvo odbrane.

U naknadnom uvodniku u novinama Narodnooslobodilačke armije, Žang i Liu su optuženi da "ozbiljno gaze i potkopavaju sistem krajnje odgovornosti koji leži na predsjedniku Centralne vojne komisije", žargon koji sugeriše da su bili pretnja onome što je najvažnije u Sijevim očima - njegovom autoritetu, piše CNN.

Ove optužbe predstavljaju očigledan vrhunac nemilosrdnog, više od decenije dugog Sijevog napora da ukloni opoziciju i obračuna se sa navodnom korupcijom. Posljednjih godina ta čistka je desetkovala vrh vojske, pri čemu je više od 20 visokih vojnih zvaničnika stavljeno pod istragu ili smijenjeno od 2023. godine. Koliko je taj napor dubok, sada je još jasnije u istrazi protiv Džanga.

Džang Jousi

General je dugo bio viđen kao nepobjediv, bliski saveznik Sija – još jednog "prinčevskog" sina revolucionara, čije veze sa kineskim liderom sežu generaciju unazad, do njihovih očeva koji su se zajedno borili u Kineskom građanskom ratu.

"Ovo je potencijalno seizmički pomak u kineskoj politici pod Sijem i u načinu na koji on vlada. Ovo zaista pokazuje da u tom sistemu niko nije bezbjedan", rekao je Džonatan Cin, saradnik Centra za Kinu instituta Brukings.

Čistka je sada dostigla vrhunac jer je pogodila sam vrh partije, rekao je Cin, bivši analitičar CIA za Kinu.

To sugeriše da je Si zaključio da je "trulež toliko duboka u PLA i da je loše upravljanje na vrhu toliko ozbiljno da mora da sprovede temeljno čišćenje čitave jedne generacije lidera".

"Šekspirovski" pad Džanga

Kada je riječ o Džangu, njegov pad je gotovo šekspirovski, rekao je Cin, dodajući da se uklapa u širi luk u kojem je Si počeo obračun sa neprijateljima koji su profitirali od svojih položaja, potom prešao na one koje je sam imenovao, a sada ruši i one sa kojima ima dugogodišnje odnose.

"Da bi se Si riješio nekoga poput ovog čovjeka, to je zaista izuzetno … jer postoji tako malo povjerenja i jer je politika u tom sistemu toliko surova, takvi odnosi su izuzetno dragocjeni … oni se ne grade godinama, već decenijama, ili u ovom slučaju, potencijalno čitavog života", kaže sagovornik Si-en-en-a.

Nedodirljiva pozicija Si Đinpinga

Okolnosti oko Džangove istrage ostaju nejasne, verovatno ne samo onima spolja, već i unutar crne kutije kineske vojske, ogromne i netransparentne institucije čak i po kineskim standardima.

Si Đinping

Vol strit žurnal je, pozivajući se na izvore upoznate sa visokim brifingom o optužbama, objavio da je Džang optužen za odavanje "ključnih tehničkih podataka o kineskom nuklearnom oružju SAD", kao i za primanje mita za službene radnje uključujući unapređenje jednog oficira u ministra odbrane.

Međutim, neki stručnjaci se pitaju da li su optužbe o odavanju tajni samo dio partijskog pokušaja da se obezbijede objašnjenja koja bi smirila zabrinutost unutar redova, a ne stvarne bezbednosne brige.

U vakuumu informacija kruže i glasine.

One uključuju spekulacije da Si Đinping gubi kontrolu nad vlašću, teoriju koju stručnjaci uglavnom odbacuju. Drugi se fokusiraju na pitanje da li Si guši rivalske frakcije unutar vojske, što neki posmatrači smatraju mogućim ako je lider vjerovao da unutrašnje borbe odvlače pažnju vrha ili ako je Džang postajao izazov njegovom autoritetu.

"Zvanični jezik korišćen u uvodniku PLA može sugerisati da je Džang postajao previše moćan za Sijev ukus", prema riječima Nila Tomasa, saradnika Centra za analizu Kine pri Institutu za politiku Azijskog društva.

"To takođe može značiti jednostavno da je izdao Sijevo povjerenje pomažući korupciju u nabavnoj birokratiji i/ili ne čineći sve da stvori čistiju borbenu silu", rekao je on.

Od dolaska na vlast 2012. godine, Si Đinping je sproveo sveobuhvatan napor da preoblikuje vojsku, ne samo kako bi je učinio modernom silom sposobnom da se suprotstavi rivalima poput Sjedinjenih Država i podrži teritorijalne zahtjeve Kine, već, što je još važnije, da brani partiju i njenog lidera po svaku cijenu.

To je cilj za koji se smatra da proističe iz Sijevog proračunatog pogleda na istoriju, dok posmatra autokratske režime koji su pali kada su lideri izgubili kontrolu nad vojskom. Takođe je tesno povezan sa organizacijom kineske vojske, koja je pod kontrolom partije, a ne države.

Masovna reorganizacija i tehnološka modernizacija išle su ruku pod ruku sa antikorupcijskom kampanjom. Desetine visokorangiranih vojnih zvaničnika i rukovodilaca u odbrambenom sektoru smenjeno je u najnovijem talasu tih napora od 2023. godine. Ali pritisak Si Đinpinga da ukloni čak i sopstveni vrh vojske vjerovatnije je dokaz njegove moći nego slabosti, kažu stručnjaci.

"Činjenica da je Si Đinping uspio da skloni toliko elite PLA otkako je preuzeo vlast jasan je znak da je njegova pozicija u režimu nedodirljiva", rekao je Džejms Čar, docent na Institutu za odbrambene i strateške studije pri Školi S. Radžaratnam u Singapuru.

"Stanje rasula"

Najnoviji potez sada ostavlja Si Đinpinga praktično samog na vrhu kineske vojne hijerarhije.

Moćna Centralna vojna komisija, kojom on predsjedava, imala je šest uniformisanih članova nakon redovne smjene rukovodstva 2022. godine. Najnovija istraga (iako još nije dovela do formalnih izbacivanja) ostavlja samo jednog člana - Džang Šengmina, glavnog vojnog borca protiv korupcije.

"Smjenjivanja na visokom nivou ostavila su rukovodstvo PLA u stanju rasula", rekao je Tomas iz Azijskog društva.

"Jedva da je ostalo oficira u činu generala. Siguran sam da postoje sposobni ljudi koji čekaju u pozadini, ali svi bi oni bili novi u višim rukovodećim pozicijama", rekao je on, dodajući da bi Si mogao iskoristiti više od 18 mjeseci do sljedeće smjene rukovodstva kako bi provjerio nove kandidate i iskorenio uticaj postojećih patronažnih odnosa.

U međuvremenu, Si Đinping je već počeo da angažuje oficire drugog ešalona PLA kako bi uglavnom neformalno popunili uloge koje su ostale upražnjene nakon pada njihovih osramoćenih prethodnika, širom odjeljenja Centralne vojne komisije i grana vojske, prema Čaru iz Singapura.

"Svakodnevne operacije PLA nastavile su se normalno uprkos ovim čistkama, jer je mlađi i možda profesionalniji oficirski kadar na raspolaganju da preuzme te odgovornosti", rekao je on.

Ali šta to znači za šire ambicije Pekinga - uključujući cilj da preuzme kontrolu nad samoupravnim Tajvanom - manje je jasno. Vladajuća Komunistička partija Kine smatra ostrvo sopstvenom teritorijom, iako ga nikada nije kontrolisala.

U središtu tog pitanja su dileme da li će doći do uticaja na trenutnu operativnu sposobnost vojske, na moral vojnika, ili na bilo kakve rokove koje Peking ima u pogledu spremnosti da ostvari taj cilj, uključujući i upotrebu vojne sile.

Istraga protiv Lija posebno naglašava ta pitanja, kažu analitičari, s obzirom na njegovu ulogu u koordinaciji najvišeg borbenog komandnog tijela PLA.

Ali to možda trenutno nije prevelika briga za Si Đinpinga, prema Cinovim riječima.

Umjesto toga, rekao je, kineski lider vjerovatno posmatra administraciju SAD koja ne djeluje "posebno zainteresovano" za pitanje Tajvana, kao i mogućnost promjene vlasti na tajvanskim izborima 2028. godine, i zaključuje: sada je "bezbjedno vrijeme za veliko čišćenje".

