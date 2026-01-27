Logo
Novi okidač za haos? Trampov "car granica" preuzima Mineapolis

B92

B92

27.01.2026

07:01

Упуцана још једна особа у Минеаполису, упуцали је агенти ИЦЕ
Foto: Tanjgu/AP/Abbie Parr

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej izjavio je da je spreman da sarađuje sa visokim zvaničnikom granične službe Tomom Homanom, ali pod uslovom da je Homan došao kako bi konstruktivno sarađivao sa lokalnim vlastima, prenosi Skaj njuz.

"Ako je Tom Homan ovdje da konstruktivno sarađuje sa lokalnim liderima i pronađe zajednički jezik, pozdravljam taj razgovor", rekao je Frej, dodajući da su "njegova vrata otvorena".

On je naveo, da, ako bi se, međutim, Homan fokusirao na eskalaciju tenzija, ili širenje dezinformacija, Mineapolisu to nije potrebno.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit, saopštila je ranije da će Homan, kojeg američki mediji nazivaju "carem granice", doći u Mineapolis u svojstvu "osobe za kontakt" nakon pucnjave u kojoj je federalni agent ubio Aleksa Pretija.

Najnovija pucnjava dogodila se dan nakon što su desetine hiljada ljudi marširale kroz centar Mineapolisa protestujuci zbog prisustva agenata ICE-a u gradu.

Prethodni incident se dogodio 7. januara kada je agent ICE ubio američku državljanku Rene Gud.

(b92)

