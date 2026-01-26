Logo
Ledeni talas odnosi živote u Americi: Raste broj preminulih

Izvor:

SRNA

26.01.2026

22:27

Foto: Tanjug / AP

Najmanje 20 osoba je preminulo od posljedica snježne oluje i ledenog talasa koji je zahvatio veći dio Sjedinjenih Američkih Država /SAD/, javili su danas mediji.

Osam smrtnih slučajeva prijavljeno je u Njujorku od petka, dok su drugi slučajevi zabeljiženi u Tenesiju, Luizijani, Masačusetsu, Kanzasu i Pensilvaniji, prenio je "Bi-Bi-Ci".

Љубав

Ljubav i seks

Žene otkrile šta znači biti muškarčina: Ove osobine žene smatraju neodoljivim

Zbog snježne oluje bez struje je više od 860.000 domaćinstava, a otkazano je oko 12.000 letova aviona, saopštili su danas zvaničnici.

Pod upozorenjem na opasnu hladnoću i dalje se nalazi oko 185 miliona ljudi u većem dijelu centralnog i istočnog dijela SAD, a temperature su u nekim dijelovima zemlje dostigle 35 stepeni ispod nule.

