Ledeni talas odnosi živote u Americi: Raste broj preminulih

Najmanje 20 osoba je preminulo od posljedica snježne oluje i ledenog talasa koji je zahvatio veći dio Sjedinjenih Američkih Država /SAD/, javili su danas mediji.
Osam smrtnih slučajeva prijavljeno je u Njujorku od petka, dok su drugi slučajevi zabeljiženi u Tenesiju, Luizijani, Masačusetsu, Kanzasu i Pensilvaniji, prenio je "Bi-Bi-Ci".
Zbog snježne oluje bez struje je više od 860.000 domaćinstava, a otkazano je oko 12.000 letova aviona, saopštili su danas zvaničnici.
Pod upozorenjem na opasnu hladnoću i dalje se nalazi oko 185 miliona ljudi u većem dijelu centralnog i istočnog dijela SAD, a temperature su u nekim dijelovima zemlje dostigle 35 stepeni ispod nule.
