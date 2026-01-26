Uz ova dva sastojka kamenac iz kuvala nestaje za nekoliko minuta

Kuvalo za vodu jedna je od najčešće korištenih sprava, ali na njemu se vrlo brzo uhvati kamenac.

Nezavisno od toga živite li u mjestu s tvrdom ili mekom vodom, ako kuvalo za vodu koristite svaki dan, na njemu će se nahvatati kamenac. Umjesto da kupujete skupa sredstva za skidanje kamenca ili da ribate kuvalo, postoji trik koji kamenac skida brzo i efikasno.

Košarka Košarkaši Studenta poraženi od Sutjeske

U kuvalo ulijte rastvor vode i sirćeta u razmjeri 1:1, pa ga uključite. Prokuvani rastvor brzo će ukloniti sav kamenac. Prije sljedeće upotrebe samo još nekoliko puta u kuvalu pokuvajte običnu vodu kako biste uklonili miris sirćeta.

Umjesto sirćeta možete koristiti i limunov sok. Ulijte ga u kuvalo i ostavite da odstoji oko sat vremena. Nakon toga dodajte malu količinu vode i prokuvajte sve zajedno. Naposletku isperite, piše Tportal.