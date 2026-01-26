Logo
Dajana ubijena dok se vraćala kući: "Zvijer" greškom robijao 38 godina

Telegraf

26.01.2026

21:45

Foto: Pixabay

Brutalno ubistvo mlade cvjećarke Dajane Sindal, koje je decenijama potresalo ulice britanskog grada Mersisajda, ponovo je u fokusu javnosti nakon što je poništena presuda u slučaju njenog ubistva.

Dajana Sindal (21) silovana je i ubijena 1986. godine u Birkenhedu, nakon što joj je na putu kući nestalo goriva u vozilu. Mlada žena, koja je upravo završila kasnu smjenu u pabu, krenula je pješaka kući, ali je na putu zverski napadnuta. Njeno tijelo pronađeno je sljedećeg dana u jednoj zabačenoj ulici.

Za ubistvo je osuđen meštanin Piter Salivan, koji je tada imao 30 godina, a koga su mediji tada nazivali "Zvijer iz Birkenheda". Salivan je sve vrijeme tvrdio da je nevin, ali je ipak proveo 38 godina iza rešetaka.

Prošle godine, nakon novih DNK analiza, utvrđeno je da Salivanova DNK nije prisutna u uzorcima sperme prikupljenim na mjestu zločina. Njegova presuda je poništena, a on je pušten na slobodu u 68. godini života.

Policija Mersisajda sada je ponovo pokrenula istragu i u saradnji sa organizacijom "Crimestoppers" ponudila nagradu od 20.000 funti (oko 23.000 evra) za informacije koje bi dovele do identifikacije pravog ubice.

Hronika

Bugarin uhapšen na graničnom prelazu zbog falsifikovanja platnih kartica i droge

"Još 1986. godine sa mjesta zločina prikupljen je biološki uzorak. Zahvaljujući napretku u DNK tehnologiji, sada smo uspjeli da izdvojimo profil muškarca koji je ključan za istragu", izjavila je detektivka Rejčel Vilson.

Prema njenim riječima, identifikacija vlasnika tog DNK uzorka trenutno je glavni prioritet policije.

Iako priznaju da postoji mogućnost da je ubica nakon toliko godina preminuo, iz policije ističu da ostaju optimistični i da vjeruju da će istina o ubistvu Dajane Sindal konačno biti rasvetljena, a njenoj porodici donijeta pravda.

(Telegraf.rs)

