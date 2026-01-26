Saobraćajka u Zalužanima, oglasila se policija

Banjalučkoj policiji je prijavljena saobraćajna nezgoda na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila, u mjestu Zalužani, a u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo.

U nezgodi su dvije osobe zadobile tjelesne povrede.

Kako je saopšteno iz policije na licu mjesta obavljen je uviđaj, a za vrijeme vršenja uviđaja saobraćaj na navedenoj dionici bio obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac.

Nezgoda je prijavljena večeras u 19:15 časova.