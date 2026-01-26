Saobraćajka u Zalužanima, oglasila se policija

Izvor:
ATV
26.01.2026
21:31
Komentari:0
Banjalučkoj policiji je prijavljena saobraćajna nezgoda na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila, u mjestu Zalužani, a u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo.
U nezgodi su dvije osobe zadobile tjelesne povrede.
Kako je saopšteno iz policije na licu mjesta obavljen je uviđaj, a za vrijeme vršenja uviđaja saobraćaj na navedenoj dionici bio obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac.
Nezgoda je prijavljena večeras u 19:15 časova.
Hronika
Saobraćajka na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši, ima povrijeđenih
Najnovije
Najčitanije
22
39
22
37
22
35
22
29
22
27
Trenutno na programu