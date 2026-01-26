Logo
Saobraćajka u Zalužanima, oglasila se policija

ATV

ATV

26.01.2026

21:31

Саобраћајка у Залужанима, огласила се полиција
Foto: ATV

Banjalučkoj policiji je prijavljena saobraćajna nezgoda na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila, u mjestu Zalužani, a u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo.

U nezgodi su dvije osobe zadobile tjelesne povrede.

Kako je saopšteno iz policije na licu mjesta obavljen je uviđaj, a za vrijeme vršenja uviđaja saobraćaj na navedenoj dionici bio obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac.

Nezgoda je prijavljena večeras u 19:15 časova.

Саобраћајна незгода у Бањалуци

Hronika

Saobraćajka na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši, ima povrijeđenih

