Ovako je pao ubica Živka Bakića

Izvor:

Informer

26.01.2026

17:59

Ухапшен убица Живка Бакића
Foto: Mup Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova PU za grad Beograd, UKP, Trećeg odjeljenja, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. D. (35), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo Živka Bakića (43).

Aleksandar D. (35) se sumnjiči da je 16. januara ove godine, u naselju Trešnja kod Sopota, ispalio više projektila u Živka Bakića koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

Kako se može vidjeti na snimku, pripadnici UKP su ga momentalno savladali, oborili na zemlju i stavili mu lisice i tom prilikom sprečili svaku mogućnost da pobjegne.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Podsjetimo, Živko Bakić se već neko vrijeme nalazio u kućnom pritvoru sa nanogicom zbog šverca kokaina i u sačekuši ga izrešetao nasred šumskog puta.

horoskop

Zanimljivosti

Sudbinski preokret za ova 3 znaka: U narednom periodu čeka ih olakšanje

Bakićevo telo na šumskom putu pronašli su njegovi prijatelji koji su alarmirali policiju i hitnu pomoć. Kada su istražitelji stigli, zatekli su nekoliko mladića koji su se predstavili kao njegovi drugovi.

Bakić se teretio za šverc 324 kilograma kokaina i sudilo mu se pred Specijalnim sudom. Navodno je u posao s drogom ušao preko prijatelja i saradnika Zorana Jakšića, zvanog "čovek sa 1000 lica", koji je prošle godine preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima u zatvoru u Peruu.

Prema nezvaničnim informacijama, Bakić se sumnjičio da je drogu u Ekvadoru kupovao direktno od proizvođača a Jakšić mu je bio "glavni čovek za kontakt".

Kako se sumnjalo, Jakšić i Bakić su održavali kontakt preko Skaj aplikacije i dok je čovek sa 1000 lica bio u peruanskom zatvoru.

Bakić i njegova kriminalna grupa uhapšeni su u septembru 2023. a on je ranije bio poznat kao fudbaler i navodno je živeo na Ibici.

Inače, i jedan od njegovih najbližih saradnika, Saša Momčilović ubijen je u avgustu 2024. u blizini Marbelje.

