Logo
Large banner

Tuča u centru grada: Jedna osoba završila u bolnici

Izvor:

Avaz

26.01.2026

17:40

Komentari:

0
Туча у центру Тузле
Foto: AvazTV/YouTube/Screenshot

U blizini Trga slobode u Tuzli danas je došlo do fizičkog obračuna između dvije osobe. Prema nezvaničnim informacijama, jedna osoba je brutalno pretukla drugu, nakon čega je povrijeđeni u teškom stanju vozilom Hitne pomoći prevezen u zdravstvenu ustanovu.

Na mjestu događaja zatečena je veća količina krvi, što ukazuje na ozbiljnost povreda. Policijski službenici nalaze se na terenu i obavljaju uviđaj, a područje oko mjesta incidenta je osigurano.

Уставни суд БиХ

Republika Srpska

Ustavni sud BiH objavio meritum odluke o bivšoj Vladi Srpske

Više detalja o ovom događaju, kao i zvanične informacije o okolnostima i učesnicima sukoba, očekuju se nakon saopštenja nadležnih policijskih organa.

Podijeli:

Tagovi:

Tuča

Tuzla

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Висибаба

Gradovi i opštine

Procvjetale visibabe u Novom Gradu

2 h

0
Додик: "Силос" системски организовано мучилиште за Србе – да се не заборави, да се не понови

Republika Srpska

Dodik: "Silos" sistemski organizovano mučilište za Srbe – da se ne zaboravi, da se ne ponovi

2 h

1
Помјерен рок за именовање чланова бирачких одбора

BiH

Pomjeren rok za imenovanje članova biračkih odbora

2 h

0
Захарова: Забрана руског гаса је одрицање од слободе

Svijet

Zaharova: Zabrana ruskog gasa je odricanje od slobode

2 h

0

Više iz rubrike

У Брчком ухапшена три малољетника: Починили чак 20 кривичних дјела

Hronika

U Brčkom uhapšena tri maloljetnika: Počinili čak 20 krivičnih djela

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Poznat identitet ubice Živka: Likvidirao ga u šumi, a evo gdje se i krio

3 h

0
Сутра славимо Светог Саву: Погледајте зашто на овај дан треба бити вриједан

Hronika

Sutra slavimo Svetog Savu: Pogledajte zašto na ovaj dan treba biti vrijedan

3 h

0
Ухапшен убица Живка Бакића

Hronika

Uhapšen ubica Živka Bakića

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

46

Trebinjski srednjoškolci čekaju normalno grijanje

19

44

Vranješ: Posjeta Dodika Izraelu potvrđuje nastavak decenijskog partnerstva

19

40

Pokušao da ubije psa lutalicu, pa pogodio brata

19

38

Memorijalna akademija u znak sjećanja na žrtve Holokausta

19

37

Banjalučani se guše u smogu: Ni maske ne mogu pomoći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner