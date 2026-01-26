Tuča u centru grada: Jedna osoba završila u bolnici

U blizini Trga slobode u Tuzli danas je došlo do fizičkog obračuna između dvije osobe. Prema nezvaničnim informacijama, jedna osoba je brutalno pretukla drugu, nakon čega je povrijeđeni u teškom stanju vozilom Hitne pomoći prevezen u zdravstvenu ustanovu.

Na mjestu događaja zatečena je veća količina krvi, što ukazuje na ozbiljnost povreda. Policijski službenici nalaze se na terenu i obavljaju uviđaj, a područje oko mjesta incidenta je osigurano.

Republika Srpska Ustavni sud BiH objavio meritum odluke o bivšoj Vladi Srpske

Više detalja o ovom događaju, kao i zvanične informacije o okolnostima i učesnicima sukoba, očekuju se nakon saopštenja nadležnih policijskih organa.