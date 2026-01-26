Logo
Sutra slavimo Svetog Savu: Pogledajte zašto na ovaj dan treba biti vrijedan

Сутра славимо Светог Саву: Погледајте зашто на овај дан треба бити вриједан
Foto: ATV

Sutra slavimo Svetog Savu, velikog prosvetitelja i srpskog zaštitnika.

Dan posvećen Svetom Savi donosi pregršt običaja. Ona koja su najpribližnija nama danas kažu da se ovaj dan ne bi trebalo nositi ništa crveno ni koristiti oštri predmeti.

Pred Savindan se nije smjela stoka tjerati u šumu, iz straha od vukova, jer bi to za nju bilo pogubno. Ovih dana se ništa nije smjelo raditi sa sječivom. Britve nisu otvarane da bi vucima čeljusti ostale sklopljene. A žene nisu smjele ništa bojiti u crveno da vuci ne bi klali stoku.

Još jedno vjerovanje je da na ovaj dan lenjost nije dozvoljena.

Veruje se i da dešavanja na njegov dan ukazuju kakva je godina pred nama. Vjeruje se da ovaj svetitelj može da umiri more i oluje kao i da stvori vodu iz kamena.

Možda i najjače vjerovanje je ono da je loš znak ako na Svetog Savu grmi i da će se sigurno nešto rđavo desiti, pošto su udari gromova izuzetno rijetka pojava zimi.

Isto tako postoji i vjerovanje da sunčan dan na Svetog Savu donosi blagostanje i srećnu i rodnu godinu.

Po običajima, domaćice Savindan treba da iskoriste za sve bitne kućne poslove, čak je poželjno da se obavi veliko spremanje.

Smatra se i da djeca na Svetog Savu treba da nauče nešto novo, makar neku novu pjesmu, jer će se u suprotnom ulijeniti i neće dovoljno napredovati cijele godine.

Sveti Sava

pravoslavlje

običaji

