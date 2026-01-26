Podignuta optužnica za nesreću u kojoj je poginuo Mihajlo Vitor

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo je optužnicu protiv Admira K. zbog saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo 24-godišnji Mihajlo Vitor iz Istočnog Sarajeva.

Admiru K. na teret je stavljeno da je iz nehata počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja.

Direktan sudar

Tragedija se dogodila 29. aprila prošle godine na magistralnom putu Sumbulovac - Podromanija kada je došlo do direktnog sudara dva vozila. Stradali Vitor bio je suvozač u ”kediju”, kojim je upravljao M.S., dok je optuženi bio za volanom ”pola”.

U optužnici se navodi da je Admir K. počeo preticanje u trenutku dok lijeva saobraćajna traka nije slobodna u dovoljnom odstojanju, čime je ugrozio saobraćaj iz suprotnog smjera.

Preticao na udaljenosti od 69 metara

Pojašnjava se da je optuženi išao iz pravca Sumbulovca, brzinom od 55 km/h, kada je u mjestu Ravna Romanija počeo preticanje nepoznatog vozila. U tom trenutku iz suprotnog smjera naišao je ”kedi”, koji se kretao brzinom od 63 km/h i bio je 69 metara udaljen od ”pola”.

”Došlo je do direktnog čeonog sudara vozila pri čemu je vozač ”kedija” M.S. zadobio tešku povredu u vidu preloma čašice desnog koljena, dok je suvozač Mihajlo Vitor zadobio višestruke povrede od kojih je preminuo na licu mjesta”, dodaje se u optužnici.

Ukoliko se dokaže krivica, Admiru K. prijeti kazna od jedne do osam godina zatvora.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Sokocu.